ЦБ примет решение о ключевой ставке: на что это повлияет Как изменится привлекательность вкладов и стоимость кредитов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В эту пятницу, 28 апреля, Центробанк проведет очередное заседание по ключевой ставке, которая с сентября держится на уровне 7,5%. Почему ставка важна для планирования нашего будущего, на что она влияет и какое решение ЦБ, скорее всего, примет завтра, расскажет NEWS.ru

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. А также процент, под который банки могут положить в него свои деньги на депозиты.

Работает это так: коммерческий банк берет кредит у Центробанка под размер ключевой ставки (в настоящий момент это 7,5%). Далее коммерческий банк выдает кредиты гражданам и компаниям, но уже под более высокий процент, то есть с некоей наценкой. На этой разнице процентов банки и зарабатывают. Поэтому между ключевой ставкой ЦБ, кредитами и вкладами коммерческих банков есть прямая связь.

Банк России также использует ключевую ставку, чтобы влиять на инфляцию. Если регулятор поднимает ключевую ставку, обычные банки тоже поднимают ставки по кредитам, и рубли для обычных граждан и бизнеса, в том числе иностранного, становятся дороже. Таким образом рубль укрепляется к иностранным валютам, инфляция замедляется.

Как она влияет на кредиты людям и бизнесу

Как мы уже выяснили, при повышении ключевой ставки обычные банковские ставки по кредитам растут. При снижении ключевой ставки, наоборот, стоимость кредитов снижается. То есть, когда ставка низкая, кредиты брать выгоднее. Это касается и бизнеса, и рядовых россиян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как ключевая ставка влияет на вклады

Когда ключевая ставка растет, ставки по вкладам тоже начинают расти. В обратном случае, когда ставка снижается, доходность по вкладам тоже сокращается. Если ставка высокая, гражданам выгодно открывать депозиты в коммерческих банках. И наоборот: чем ниже ставка, тем ниже проценты по вкладам.

Важно понимать, что это не касается уже открытых вкладов: в течение всего срока вклада ставка остается неизменной. Но если, к примеру, вклад был открыт на три месяца с последующей пролонгацией и за эти месяцы ключевая ставка изменилась, то банк, вероятно, будет продлевать договор уже на других условиях (по более высокой или более низкой ставке). NEWS.ru ранее также писал, где искать самые выгодные вклады.

Как ключевая ставка влияет на облигации

Облигации федерального займа (ОФЗ) обычно называют самыми надежными ценными бумагами на российском фондовом рынке, потому что их выпускает государство в лице Минфина. Продавая эти бумаги обычным россиянам, банкам или компаниям, государство привлекает деньги в бюджет, обещая вернуть их держателям бумаг позже, а ежегодно — выплачивать по ним проценты (купоны). Но надо понимать, что сегодня государство выпускает облигации, чтобы покрывать значительный дефицит бюджета. И получится ли у государства вернуть деньги всем держателям бумаг, особенно со сроком выплаты (погашения) в 15 лет, — вопрос.

Чтобы облигации представляли интерес для инвесторов, предлагаемая по ним доходность должна быть выше, чем ключевая ставка. Поэтому облигации обычно являются более выгодным инструментом вложения денег, чем банковские вклады. И свежевыпущенные после очередного повышения ключевой ставки облигации будут обещать бóльший процент. В то же время выпущенные до повышения ключевой ставки облигации будут дешеветь на рынке, и их приобретение тоже может оказаться выгодным. Если же ключевая ставка снижается, то цена ранее выпущенных ОФЗ, обещающих высокий процент, на бирже растет. То есть доходность облигаций напрямую зависит от ставки ЦБ.

Влияет ли ставка на курс рубля

Изменение ключевой ставки может влиять на курс рубля. Когда ставка снижается, банкам становится выгодно избавляться от дешевеющих рублей, и они начинают скупать на них иностранную валюту. В результате курс рубля, которого на рынке становится много, снижается. Когда же ставка растет, покупать иностранную валюту становится уже не так выгодно. В результате спекулянты закупают дорожающие рубли, повышая тем самым их курс. Это стабилизирует курс национальной валюты.

Однако в условиях действующего в России жесткого режима контроля за движением капитала ключевая ставка почти не влияет на курс рубля. По мнению экспертов, сегодня на курс влияет в первую очередь платежный баланс страны. То есть разница между между суммой платежей, поступающих из-за границы, и платежами, отправленными за границу государством.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Например, если российским компаниям потребуется больше долларов для закупки параллельного импорта, то спрос на доллары, а значит, и их курс к рублю вырастет. А если власти обязывают российских экспортеров продавать на рынке выручку в долларах и покупать за эти доллары рубли, то спрос растет уже на рубли. И курс последних тоже повышается. Так как страна в прошлом году была долгое время отрезана от импорта товаров и услуг, но в то же время активно продавала свои ресурсы за границу, а затем экспортеры продавали до 80% вырученных долларов и евро на рынке, рубль долго держался на уровне 50–60 за доллар.

Почему нельзя снизить ставку до 1%

Как объяснял сам ЦБ, если существенно снизить ключевую ставку, деньги сильно подешевеют. Обилие дешевых денег на руках у населения приведет к рекордному росту цен и обвалу экономики. Поэтому Банк России поддерживает ключевую ставку на таком уровне, чтобы инфляция оставалась стабильно невысокой и экономика работала.

Какую ставку ждут от ЦБ завтра и что это будет значить

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрея Сироткина, на ближайшем заседании совет директоров ЦБ оставит ключевую ставку без изменений. Эксперт не видит серьезных сигналов о том, чтобы в пятницу ЦБ начал ужесточать или смягчать свою денежно-кредитную политику. «Все останется без изменений. А значит, на стоимость заемных денег и ставки ОФЗ решение регулятора никак не повлияет», — говорит Сироткин.

Сохранение ставки — это своего рода компромисс, считает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. ЦБ держит ставку, так как, с одной стороны, инфляция уже снизилась до 3% годовых (но исключительно из-за статистического эффекта), с другой — из-за ослабления рубля она может быть заметно выше во второй половине года. Если бы Банк России сейчас снизил процентную ставку, то уже буквально через одно или два заседания ему пришлось бы поднимать ее обратно. А для финансового рынка это не принесло бы никакой пользы.

«Кредитные ставки все равно останутся на текущих высоких значениях, потому что банки не хуже регулятора понимают, что скоро ключевую ставку придется возвращать обратно», — рассуждает Федоров. Так что единственное, что банки могут сделать в такой ситуации, это ненадолго снизить ставки по депозитам, тем самым немного увеличив именно свой процентный доход, не более того.

Как ставка менялась после начала СВО

На первом заседании после начала спецоперации на Украине Центробанк резко повысил ставку с 9,5% до 20%, что стало самым высоким показателем за всю историю России. Это повышение было экстренной мерой, чтобы остановить отток рублевых средств из банков и в целом стабилизировать ситуацию.

На историческом максимуме она продержалась более месяца. С 11 апреля Банк России перешел к ее снижению. В последний раз регулятор менял ставку в сентябре 2022 года: тогда она опустилась с 8% до нынешних 7,5%

С тех пор ЦБ держит паузу. Но каждый раз подает сигнал, что рассмотрит повышение ставки при усилении проинфляционных рисков.