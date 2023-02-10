ЦБ сохранил ключевую ставку: произойдет ли ожидавшийся рост рубля Риторика регулятора явно стала жестче

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России в третий раз оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5%. Однако риторика регулятора несколько ужесточилась из-за растущих рисков инфляции — слабеющего рубля и давления на рынке труда. О том, отразится ли решение ЦБ на курсах валют, процентах по кредитам, вкладам и облигациям, рассказали опрошенные NEWS.ru эксперты.

Что решил ЦБ

В пятницу Банк России провел первое в этом году заседание совета директоров, на котором было решено сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Регулятор резко повысил ставку в феврале 2022 года, а затем постепенно снижал ее вплоть до середины сентября. С тех пор он дважды сохранял ставку на уровне 7,5%.

Нынешнее решение оставить ставку на прежнем уровне ЦБ принял в условиях понемногу набирающей темп инфляции.

Текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала 2023 года, — отмечает регулятор.

ЦБ объясняет это ростом цен «волатильных компонентов» (в частности, овощей и фруктов) и ослаблением рубля (с прошлого заседания 16 декабря 2022 года рубль потерял к доллару около 13% цены). В то же время регулятор отмечает: «В части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если инфляционное давление несколько возросло, то денежно-кредитные условия оставались в целом нейтральными. С предыдущего заседания по ключевой ставке доходности облигаций федерального займа повысились, а кредитные и депозитные ставки существенно не изменились, добавляет регулятор.

Чего ждет ЦБ

При усилении проинфляционных рисков ЦБ обещает подумать о повышении ключевой ставки уже на ближайших заседаниях. Сейчас в числе таких рисков он называет ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда. То есть санкции, ограничивающие экспорт сырья из России и нехватку рабочей силы на предприятиях. Из-за этого темпы роста реальных зарплат могут обогнать показатели по производительности труда, что может усилить инфляцию.

Одновременно с решением по ставке ЦБ обновил макропрогноз. Прогноз по средней ключевой ставке в этом и в следующем году немного повышен: теперь ЦБ ждет 7–9% в 2023-м (ранее 6,5–8,5%) и 6,5–7,5% в 2024 году (ранее 6–7%). В то же время прогноз по инфляции остался без изменений — 5–7% по итогам этого года и 4% в дальнейшем.

При этом прогноз по динамике ВВП улучшен до −1 — +1% (в прошлом прогнозе ЦБ ожидал его спад на уровне 1–4%), то есть теперь регулятор допускает рост экономики в этом году. Однако в 2024 году рост может оказаться скромнее, чем ожидалось ранее: от 0,5 до 2,5% вместо 1,5–2,5%. В 2025 году, по прогнозам Банка России, экономика вырастет еще на 1,5–2,5%.

Как это повлияет на рубль

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин:

Ключевая ставка — далеко не единственный инструмент в арсенале ЦБ, который может влиять на курс рубля. Другое дело, что сегодня ключевая ставка — один из немногих инструментов, который используется для влияния на рубль. В условиях СВО и растущей инфляции рубль слабеет по отношению к основным валютам. Но если до недавнего времени этими валютами были доллар и евро, сейчас это, прежде всего, валюты стран, с которыми мы больше всего взаимодействуем. То есть Китай, страны Ближнего Востока и некоторые страны Персидского залива, такие как Иран, Саудовская Аравия и другие. По отношению к валютам этих стран курс рубля вряд ли изменит свое движение. По отношению к доллару и евро может несколько ослабнуть, но не более чем на 10% на горизонте 1-2 месяцев.

Аналитик компании TeleTrade Алексей Федоров:

Влияние решения Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% можно охарактеризовать как нейтральное. На курсе рубля оно практически не отразилось, российская валюта традиционно очень слабо реагирует даже на достаточно крупные изменения условий денежно-кредитной политики, а здесь изменений нет вовсе.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напомним, в четверг курс доллара превысил 73 рубля, а евро — 78 рублей впервые с конца апреля. Рубль падал на фоне сокращения нефтегазовых доходов страны. Аналитики ожидали, что нацвалюту еще могут временно укрепить сохранение ключевой ставки, продажа юаней из резервов и рост нефтяных котировок. Однако на момент публикации материала доллар по-прежнему находится в районе 73 рублей. Подробные прогнозы курсов валют на ближайшие месяцы также есть в материале NEWS.ru.

Что будет с кредитами, вкладами и ОФЗ

Андрей Сироткин:

Если ключевая ставка повышается, то повышаются ставки по вкладам и кредитам. Иногда это незначительно влияет на облигации федерального займа. То есть если ставка растет — деньги становятся дороже. Если ставка понижается, деньги становятся дешевле, кредиты — доступнее, вклады — менее привлекательными. При этом ставки по ОФЗ, как правило, изменяются не сильно, потому что они очень разные — есть долгосрочные, есть краткосрочные. На них влияет не только ключевая ставка, но и текущая конъюнктура рынка, состояние экономики в целом. Последние полгода-год ставки по ОФЗ достаточно серьезно выросли, потому что возросли риски в экономике и повысилась ключевая ставка.

Алексей Федоров:

Процентные ставки по банковским продуктам после сохранения ключевой ставки ЦБ тоже не изменятся и не окажут заметного влияния на российскую экономику. Скорее, кредитные организации будут следить за изменением уровня внешних рисков и в случае их роста в феврале — марте будут повышать процентные ставки как по кредитам, так и по депозитам, а в случае снижения рисков ставки до следующего заседания ЦБ останутся неизменными.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист: