​​Самые выгодные вклады: где начать копить в 2023-м В борьбе за клиентов банки предлагают ставки выше ключевой

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В период экономической турбулентности хочется сохранить и приумножить свои накопления. Однако рынки акций пугают своей нестабильностью, а выгода от вложений в иностранную валюту сейчас особенно неочевидна. NEWS.ru оценил доходность от самых понятных и безопасных инструментов — долгосрочных вкладов.

Тенденции на рынке долгосрочных депозитов

Тренд на максимальные ставки по долгосрочным вкладам сформировался в ответ на запрос россиян, которые устали от чехарды ставок в течение прошлого года и хотят предсказуемой доходности. После неспокойного 2022 года логика клиентов банков сильно изменилась: теперь им важно не столько приумножить сбережения, сколько сохранить накопленное.

Учитывая эту перемену настроений сберегателей, банки решили сыграть на стабильности. В итоге с середины прошлого года начала формироваться новая, приятная для вкладчиков тенденция: крупные игроки банковского рынка постарались зафиксировать максимально высокую ставку по долгосрочным вкладам на год или даже три года. Ставки по таким вкладам впервые превысили текущее значение ключевой ставки Центробанка.

Такое превышение сохраняется и сейчас: банки предлагают вклады под 8–9% годовых на три года при ключевой ставке 7,5%. Этот способ накопления имеет ряд преимуществ. Во-первых, он гарантирует постоянную доходность в течение выбранного периода депозита. Во-вторых, сберегатель может заранее рассчитать доходность, выбрав нужный срок вклада и наиболее удобный способ получения процентов: ежемесячно, в начале или уже после окончания срока депозита.

Что предлагает банковский рынок

NEWS.ru проанализировал ставки, которые предлагают крупные банки по долговременным депозитам (от одного до трех лет), без учета бонусов для премиальных, зарплатных клиентов и без оформления специальных подписок и карт.

Долгосрочные депозиты по ставке выше ключевой, которая сейчас составляет 7,5%, предлагает ряд банков из топ-10. Одно из самых выгодных предложений сегодня у банка «Открытие» — вклад «Надежный» под 9,5% годовых на три года. Эта ставка уже сейчас приближается к уровню снижающейся в последние месяцы годовой инфляции в России. В 2023 году ЦБ и Минэкономразвития прогнозируют ее постепенное уменьшение до 5–6%, а в 2024–2025 годах уровень инфляции должен составить порядка 4%.

Некоторые крупные банки все же сохраняют процент ниже ставки ЦБ по трехлетним вкладам. Так, Сбербанк предлагает до 7,2% годовых.

Ряд банков пока дают повышенные ставки только на годовые вклады. Например, в Совкомбанке можно получить до 7,9% годовых за 12 месяцев, в банке «Тинькофф» — до 8,64% на тот же срок.

Так что самыми выгодными и надежными в 2023 году выглядят депозиты на три года по ставкам выше 9% годовых. Разберем на конкретном примере, как работают такие вклады.

Насколько выгоден долгосрочный вклад

На сегодняшний день, например, банк «Открытие» выплачивает до 9,5% годовых при размещении средств во вклад «Надежный» на три года.

Основное условие: размер вклада не должен быть ниже 50 тыс. руб. и выше 10 млн руб. Вкладчик на калькуляторе на сайте банка легко может рассчитать свой доход за время действия вклада. Он будет зависеть от срока хранения денег на депозите (от трех месяцев до трех лет) и от способа выплаты процентов, который можно выбрать при оформлении вклада: в начале срока, ежемесячно или в конце срока.

Самую большую доходность по вкладу «Надежный» можно получить, положив деньги на максимальный срок три года под 9,5% годовых с выплатой процентов в конце действия депозита. Например, при вложении 50 тыс. руб. через три года чистый доход по вкладу составит 14,3 тыс. руб. Если при таких же условиях выбрать выплату процентов ежемесячно, ставка будет 8,39% и сумма дохода составит 12,6 тыс. руб. А если проценты начислить в начале срока вклада — 7,39% и 11,1 тыс. руб., но этими деньгами можно будет распоряжаться сразу.

Если вложить те же 50 тыс. руб. на три месяца, максимальная ставка составит 7% и клиент получит к концу срока хранения всего 875 руб.

Открыть вклад можно не выходя из дома. Для этого нужно заполнить онлайн-анкету и забрать дебетовую карту в отделении банка или получить с бесплатной доставкой дома или на работе. Далее клиент сможет скачать мобильное приложение и открыть вклад, который можно пополнить как наличными в банкомате, так и переводом с любой банковской карты.