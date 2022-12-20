Аналитик объяснил, как заработать на облигациях Аналитик Ковалев: вложение в ОФЗ гарантирует инвестору доход

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Выпускаемые Минфином России облигации федерального займа (ОФЗ) относятся к виду ценных бумаг, вложившись в которые, инвестор практически не рискует и точно получит доход, передает журнал «Компания». Заработать на облигациях легче, чем на депозитах, так как в данном случае нет риска потерять процентный доход, так как он гарантированно встроен в их цену, рассказал аналитик Алексей Ковалев. Помимо того, в отличие от депозита ОФЗ позволяют заработать и на приросте их цены.

Облигации — это по сути долговые расписки, выпускаемые эмитентом (государством или компанией), и когда инвестор их покупает, он, по сути, отдает свои деньги в долг, чтобы в будущем получить доход от изменения ценности компании и от процентов займа. Эмитент гасит свой долг по облигациям в назначенный срок, регулярно выплачивая по ним доход. В этом большое преимущество ОФЗ — инвестор при их покупке заранее знает сумму и сроки выплат, а также может заранее оценить свою выгоду.

Портфельный управляющий Григорий Островский рассказал, что у ОФЗ есть три серьезных преимущества перед другими инвестиционными инструментами — слабая волатильность, низкие риски и ликвидность. Кредитное качество облигаций при этом также очень высоко, ведь государство, по его словам, является самым надежным заемщиком.

Аналитик Андрей Маслов ранее рассказал, что физическим лицам лучше использовать ETF на золото, так как этот инструмент наиболее прост для инвестиций в драгоценные металлы. По его словам, золото в физическом виде покупать не стоит, так как оно менее ликвидно, чем ценные бумаги или валюта. Эксперт назвал вложение в золото хорошей стратегией на случай кризисных ситуаций.