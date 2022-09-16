Как снижение ставки ЦБ повлияет на вклады, кредиты и биржи Центробанк снизил ключевую ставку с 8% до 7,5%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Банк России понизил ключевую ставку до 7,5%. Это было ожидаемо, к решению готовились и банки, и рынки. Сможет ли оно дополнительно снизить ставки по вкладам, кредитам и ипотеке, как повлияет на биржу и когда все это произойдет — в материале NEWS.ru.

Решение ЦБ и его причины

Совет директоров Банка России сегодня опустил ключевую ставку с 8% до 7,5% годовых. Это связано с замедлением темпов инфляции. Ведь цены на товары и услуги остаются низкими. Производители и продавцы просто не могут их поднимать из-за невозможности россиян тратить лишние деньги в кризис.

Будет ли ЦБ снижать ставку дальше, пока не ясно. Председатель банка Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для этого «сузилось». По итогу года Банк России ожидает инфляцию в 11–13% (по сравнению с итогом прошлого года), в 2023 году она должна опуститься к 5–7%, а в 2024 — к целевым 4%.

Изменятся ли ставки по вкладам

Ставки по вкладам обычно меняются вместе с ключевой, но сейчас они уже заметно меньше, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков составляет 6,84%, напоминает эксперт.

По-видимому, банки снизили ставки на опережение. Поэтому не факт, что снижение ключевой сегодня как-то на них повлияет. Но в более долгой перспективе они, конечно, тоже сократятся (по мере дальнейшего снижения ключевой ставки. — NEWS.ru), — сказал Жорнист.

Другого мнения проректор РАНХиГС Андрей Марголин. Он считает, что процентные ставки по депозитам начнут снижаться относительно скоро — по крайней мере, быстрее, чем ставки по кредитам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с кредитами и ипотекой

Ставки по кредитам учитывают не только инфляцию, но и риски возврата банку средств, говорит Марголин.

В теории ключевая ставка может снизиться и до 0%, но риски останутся заоблачными. В итоге заемщик все равно получит дорогие деньги, — объясняет эксперт.

С ипотекой банк также будет оценивать экономические риски. В итоге кредитные и ипотечные ставки снизятся, но когда — вопрос. С учетом сегодняшней ситуации временной разрыв между решением ЦБ и решениями банков точно будет, отмечает эксперт.

Ипотека будет дешеветь в соответствии со снижением доходности долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ), добавляет Жорнист. Поэтому россиянам стоит следить за ставками ОФЗ.

Что произойдет на бирже

Снижение ключевой ставки традиционно приводит к снижению доходностей облигаций, ведь их ставки тоже опускают, говорит Жорнист. В то же время уже выпущенные облигации с более высокими ставками могут вырасти в цене.