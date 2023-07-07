Доходы России от нефти и газа упали почти вдвое Минфин: нефтегазовые доходы России за полгода сократились на 47%, до 3,38 трлн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доходы России от продажи нефти и газа за первое полугодие 2023 года сократились на 47%, до 3,38 трлн рублей, следует из данных Министерства финансов РФ. В ведомстве отметили, что на это повлиял отказ многих покупателей от российского сырья, а также снижение его стоимости. При этом в материалах говорится, что сейчас месячная динамика доходов от продажи нефти и газа выходит на прежний уровень.

Нефтегазовые доходы составили 3382 млрд рублей и снизились на 47% год к году, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год), — сообщили в Минфине.

Евросоюз на официальном уровне ранее предложил оформить документы на приостановку поставок российской нефти в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба». Берлину и Варшаве разрешалось получать нефть из России по северной ветке трубопровода вопреки санкциям, однако они сумели полностью отказаться от таких поставок.