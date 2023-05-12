Евросоюз настоял на прекращении поставок нефти в Германию и Польшу Bloomberg: ЕС предложил официально прекратить поставки нефти из России в Польшу и ФРГ

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Евросоюз на официальном уровне предложил оформить документы на приостановку поставок российской нефти в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба», сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что Берлину и Варшаве разрешалось ранее получать нефть из России по северной ветке трубопровода вопреки санкциям, однако они сумели полностью отказаться от таких поставок, сдержав обещания сократить расходы.

Евросоюз предложил официально оформить остановку поставок российской нефти по трубопроводу в Германию и Польшу, — говорится в сообщении.

Тем не менее для некоторых стран ЕС были сделаны исключения в вопросе поставок нефти из России. По южному участку нефтепровода нефть из России разрешено получать Венгрии, Словакии и Чехии.

Ранее сообщалось, что поставки нефти по «Дружбе» в страны Европы в феврале 2023 года упали втрое относительно февраля 2022-го и составили 939,3 тысячи тонн. Снижение показателя вызвано сокращением экспорта в Венгрию и Словакию и отсутствием поставок в ФРГ и Польшу. В феврале 2023 года Россия нарастила поставки на 55,8% только в Чехию, до 405 тысяч тонн. Экспорт нефти в Венгрию сократился на 16% (319,6 тысячи тонн), в Словакию — вдвое (215 тысяч тонн).