Экономист спрогнозировал укрепление российского рубля в ближайшее время Финансист Разуваев спрогнозировал увеличение ключевой ставки, что приведет к укреплению рубля к концу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый аналитик Александр Разуваев убежден, что в ближайшее время Центробанк РФ увеличит ключевую ставку с 7,5 до 8%, возможно даже до 8,5%, после чего рубль укрепится. В беседе с NEWS.ru экономист предположил, что к концу 2023 года курс вернется к показателям 65-70 рублей за доллар.

Я считаю, что ЦБ России увеличит ключевую ставку от 7,5% до 8%, также есть прогнозы повышения до 8,5% и в таком случае рубль укрепится. <...> Соответственно, к концу года курс вернется к показателям 65-70 рублей, — сказал он.

Финансист напомнил о заявлении ЦБ, в котором регулятор сообщил об уходе в июне платежного баланса в отрицательную зону, что способствовало резкому сокращению экспорта и дивидендов российских компаний. Разуваев выразил надежду на улучшение этих показателей и росте экспорта.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, но его плавающий курс является благом для экономики РФ, а попытки повлиять грозят девальвацией. Она отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика России эффективна. Глава ЦБ также призвала не выдумывать теорий заговора об ослабленном рубле в интересах бюджета.