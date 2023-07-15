Украина усилила атаки на российские АЭС: надежно ли защищены наши реакторы Могут ли боевые дроны ВСУ повредить стены реактора? При каких условиях Киев может применить по АЭС ракеты дальнего радиуса?

Фото: rosenergoatom.ru

Курская АЭС

В ночь на пятницу в четырех километрах от Курской АЭС боевой дрон, предположительно летевший с Украины, задел дерево и взорвался. Это стало уже второй попыткой причинить ущерб атомной станции, — почти год назад здесь появлялись диверсанты. Кроме того, несколько дней назад Telegram-каналы сообщили о попытке атаки Смоленской АЭС. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают подобные инциденты тревожными. Способны ли дроны помешать работе атомного реактора, надежно ли российские АЭС защищены от нападений противника — ответы в нашем материале.

Что случилось в городе Курчатов

В ночь на пятницу возле жилого дома в городке Курчатов Курской области упал и взорвался беспилотник самолетного типа, снабженный бомбой. По словам горожан, в 0.30 раздался сильный грохот. ЧП произошло рядом с домом № 13 на улице Энергетиков. «Это ужас, испугались больше за детей, да и сами. Живем на втором этаже», — рассказала жительница дома Виктория Крапивницкая, которую цитирует «АиФ».

По словам очевидцев, дрон взорвался, когда задел дерево. В результате взрыва никто не пострадал, лишь вылетели стекла. Однако ЧП привлекло внимание тем, что произошло в четырех километрах от расположенной в том же городе Курской АЭС. От украинской границы город Курчатов отделяет около сотни километров.

В Кремле заверили, что ситуация под контролем. «Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО работают эффективно, раз за разом демонстрировали свою эффективность», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спустя несколько часов стало известно, что президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности, посвященное дополнительным мерам защиты критически важных объектов. С докладом на нем выступил директор ФСБ Александр Бортников.

Могут ли дроны добраться до атомного реактора

Беспилотники не могут повредить Курскую АЭС, поскольку защита реактора рассчитана на падение крупного пассажирского самолета, рассказал NEWS.ru директор департамента коммуникаций Росатома Андрей Черемисинов.

«Беспилотники не могут принести урон атомной станции, это очень защищенный объект. Могут быть повреждены вспомогательные объекты на территории, но попасть в сам атомный реактор невозможно, так как он рассчитан на падение большого широкофюзеляжного самолета. То есть даже если Airbus A321, к примеру, на него упадет — ничего не будет», — сказал Черемисинов.

Однако атомщики все равно ведут работу с Минобороны по обеспечению дополнительной безопасности станции, добавил он.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе NEWS.ru согласился с мнением Черемисинова. «Атака не приведет к ядерной катастрофе, какой бы это беспилотник ни был. Потому что атомные реакторы защищены серьезно, и воздействие дронов-камикадзе на них не может быть критическим», — пояснил он.

По словам эксперта, реакторы защищены железобетонной стеной, проломить которую очень сложно, а для дронов — просто невозможно. «Но дроны могут воздействовать на вспомогательные системы обеспечения работы атомных реакторов — энергосистемы, системы водоснабжения и так далее. Но лишь в том случае, если те, кто запускает беспилотники, знают, где это все расположено и точно планируют удар», — отметил Леонков.

Взрыв на АЭС может привести к панике среди населения, допустил в интервью NEWS.ru источник в Курчатовском институте. По его словам, усилия по разрушению станции в случае успеха могут быть сопоставимы с эффектом от «грязной бомбы», когда площадь разрушения не превысит одного километра. Еще одним негативным последствием может стать остановка работы АЭС из-за страха персонала вернуться на рабочие места.

Фото: rosenergoatom.ru Второй энергоблок Курской АЭС

А если Киев ударит по станции ракетами?

Пакеты поставок западного вооружения Киеву включают современные дальнобойные ракеты: HIMARS, Storm Shadow, SCALP, а теперь, предположительно, будут включать и ATACMS. По мнению Алексея Леонкова, такое оружие действительно опасно для АЭС.

«Это вооружение дальнего действия, способное лететь свыше 100 километров, — пояснил Леонков. — Удар такими ракетами может привести к созданию аварийных ситуаций. Если Киев будет стрелять по Курской АЭС ракетами Storm Shadow или ATACMS, то результат может быть очень опасным». Эксперт добавил, что к полномасштабной ядерной катастрофе это не приведет, тем более что радиация в таком случае неизбежно поразит и территорию самой Украины.

В свою очередь эксперт по атомной энергетике Александр Уваров рассказал NEWS.ru, что реакторы РБМК, которые стоят на Курской АЭС, по своей конструкции менее защищены, чем распространенные реакторы ВВЭР (стоящие, например, на Запорожской АЭС). Разработанные в СССР в 1960-х годах РБМК изначально были более подвержены аварийности, чем реакторы ВВЭР. Правда, после Чернобыльской катастрофы их модернизировали, и сейчас все они соответствуют международным требованиям безопасности.

Однако, по словам Уварова, прилет беспилотника-камикадзе в район АЭС — очень тревожный сигнал. Эксперт опасается, что люди, запустившие ударный дрон по атомной станции, могут открыть огонь по объекту из более серьезного оружия.

«Никто не испытывал защиту реактора РБМК на попадание боевой ракеты. Последствия будут зависеть от того, куда попадает ракета. Атомного взрыва точно не будет, но какой-то радиоактивный выброс с загрязнением окружающих территорий, скорее всего, произойдет. Сам энергоблок в таком случае однозначно будет потерян, выведен из строя — и это уже сам по себе очень неприятно», — пояснил Уваров.

Фото: МО Украины

Есть ли у Киева ракеты с бетонобойными боеголовками

Сдерживающий фактор тут — требование Запада не использовать перечисленные ракеты для ударов по «старой» территории России (то есть не считая Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсонщины). Однако эксперты сомневаются в готовности Киева выполнить это условие.

«Мы, в свою очередь, понимаем, что риск применения таких боеприпасов по нашим стратегическим объектам есть. Не исключено, что ВСУ рано или поздно попытаются это сделать. Поэтому у нас возле таких объектов, как АЭС, как правило, и стоят комплексы ПВО. Отслеживать угрозы мы стараемся постоянно», — пояснил Леонков.

По его словам, поставленные Киеву ракеты вряд ли нанесут критический вред АЭС, если снабжать их осколочно-фугасными боеголовками. Но есть опасность в использовании ВСУ специальных бетонобойных боеприпасов.

Так, бетонобойные боеголовки были, например, разработаны под немецкие ракеты Taurus. Правда, немцы пока не поставляли их Украине. Но вполне могут поделиться опытом. «Не исключаю, что что-то подобное ВСУ попробуют применить. Была информация, что Киев уже получил бетонобойные боеголовки в пакете западных поставок еще перед началом своего „контрнаступа“», — сказал Леонков.

Как Россия может защитить АЭС

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ситуация на российских атомных электростанциях полностью контролируется. «Проведены все необходимые мероприятия. И службой безопасности госкорпорации „Росатом“, „Атом-охраной“, и, конечно, Росгвардией, на плечах которой лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций. Конечно же, мобилизованы специальные силы», — заверил Лихачев. При этом чиновник отметил, что на территории станций действуют средства ПВО, способные защитить инфраструктуру и от ракетных атак, и от налетов БПЛА.

Депутат Госдумы Владимир Сипягин (ЛДПР) заявил NEWS.ru, что атака на Курчатов — это в первую очередь провокация. «Несомненно, это психологическая атака. Пошуметь, привлечь внимание. Напугать. Создать нервозность. Конечно же все необходимые мероприятия по защите российских АЭС проведены. Ситуация находится полностью под контролем», — сказал Сипягин.

С другой стороны, если самим АЭС атаки беспилотников вреда не нанесут, то ущерб будет причинен гражданским лицам. «А это уже чревато. Поэтому правильнее было бы усилить охрану не только АЭС, но и населенных пунктов, где они расположены», — уверен Сипягин.

Фото: МО РФ ЗРК Бук-М3

«Это традиционная тактика современного киевского режима — террор. Вероятнее всего, реальная цель вражеских БЛПА — не сами реакторы, а хранилище отработанного ядерного топлива», — считает депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»). Он убежден, что «эти атаки носят психологический характер».

«Это делается для дискредитации наших вооруженных сил, руководства страны, с целью в дальнейшем обвинить нас в неспособности обеспечить безопасность станции», — добавил единоросс.

Он выразил мнение, что «ничего у Киева не получится», так как станция «надежно охраняется нашими вооруженными силами, системы ПВО полностью „накрывают“ ее территорию». «Работники АЭС работают в штатном режиме», — подытожил Сокол.

Алексей Леонков подчеркнул, что есть и тактические меры защиты Курской АЭС и подобных ей стратегических объектов. «Надо перехватить вражеские ракеты и беспилотники, одновременно уничтожая их пусковые установки», — сказал эксперт.

Предыдущие диверсии в районе Курской АЭС

Это уже не первая попытка Киева совершить диверсию в районе Курской АЭС. В августе прошлого года ФСБ России сообщила, что украинские диверсанты совершили подрыв шести опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, идущих от Курской АЭС. В октябре Владимир Путин выразил сожаление тем, что органы ФСБ не смогли задержать диверсантов.

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