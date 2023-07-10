«Хуже, чем в Чернобыле»: что случится, если ракеты ударят по Смоленской АЭС Какими могут быть последствия в случае ракетного удара по Смоленской атомной станции

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Смоленская АЭС

ВСУ пытались атаковать ракетами Смоленскую (Десногорскую) атомную станцию, сообщили Telegram-каналы. Согласно этой информации, появившейся 9 июля, Киев использовал британские ракеты Storm Shadow. Расстояние от АЭС до Смоленска около 150 км, до Москвы — 370 км. Эксперты рассказали NEWS.ru о возможных последствиях удара по АЭС.

Куда летели ракеты ВСУ

В Брянской области российские ПВО сбили две ракеты Storm Shadow, одна из которых могла атаковать Смоленскую АЭС, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, это произошло в небе над поселком Бытошь Брянской области 9 июля около 14:00: одна ракета упала в поле, а вторая — на территорию пилорамы. По словам главы Брянской области Александра Богомаза, в результате пилорама в поселке Бытошь оказалась полностью разрушена, пострадавших нет.

Фото: Geoff Lee/MOD/OGL v1.0/Wikimedia Commons Tornado GR4 RAF несет под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow

Позднее появилась информация, что ВСУ пытались атаковать ракетами Смоленскую АЭС, находящуюся севернее Брянска, и военный аэродром в Калужской области.

Если подтвердится, что ракеты НАТО были предназначены для поражения атомной станции, Россия должна рассмотреть сценарий ответной атаки, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Что известно о Смоленской АЭС

Смоленская АЭС — филиал концерна «Росэнергоатом», она расположена в трех километрах от Десногорска в Смоленской области на правом берегу Десногорского водохранилища на реке Десна. Поэтому нередко ее называют Десногорской АЭС.

АЭС остается ведущим предприятием области. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВтч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленщины. На Смоленской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. В Telegram-канале станции сообщается, что два энергоблока АЭС работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте.

Ученый-атомщик: авария на Смоленской АЭС принесет больше беды, чем Чернобыль

В беседе с NEWS.ru бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов оценил последствия гипотетического удара по Смоленской АЭС.

Фото: Алексей Николаев/ТАСС Пульт управления на Смоленской АЭС

«На Смоленской АЭС работают три реактора чернобыльского типа — РБМК (реакторы большой мощности канальный) на 1000 мегаватт каждый. Они без защитной оболочки. На несколько порядков здесь могут быть хуже последствия, чем в Чернобыле. А какая зона поражения после Чернобыля, мы хорошо помним», — сказал ученый-атомщик.

По словам Кузнецова, если в результате попадания снарядов произойдет разрушение герметичной оболочки при работающем реакторе, последствия станут катастрофичными. Облако радиоактивного заражения может затронуть несколько сот километров вокруг станции. Предсказать точнее сложно, поскольку многое зависит от направления ветра и других погодных условий.

Может ли пострадать Москва

В случае атаки на Смоленскую АЭС Москва попадает в зону риска, в том числе и потому, что лишается объекта производства энергии, заключил Владимир Кузнецов.

«От Москвы до Смоленской АЭС четыре часа езды. Более того, Москва окружена атомными станциями. Помимо Смоленской АЭС на юго-западе от столицы есть Курская АЭС на юге, Калининская АЭС на северо-западе в Тверской области. Эти станции практически работают на Москву. На станциях необходимо останавливать устаревшие реакторы, но на практике происходит обратное — их ресурс продлевают», — заключил атомщик.

По его словам, всего в России продолжается эксплуатация восьми реакторов РБМК на разных станциях.

«Довести их до приемлемого уровня безопасности невозможно. В свое время эти реакторы запускали потому, что стране нужна была электроэнергия, а РБМК оказались дешевле, чем водяные энергетические реакторы. Некоторым реакторам уже более 50 лет», — отметил эксперт.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 37 лет назад. За это время остановлено только три энергоблока с ректорами РБМК.

«Я сам работал на третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС. Я всегда настаивал на том, что эти реакторы необходимо выводить из эксплуатации. Писал об этом в своей книге „Неизвестный Чернобыль“. Но стране нужна энергия. АЭС вырабатывают энергию, получают доход, при этом остановка реакторов превратит станции в дотационные объекты. Даже на остановленной станции должны работать определенные системы, присутствовать необходимый персонал, а это все — большие финансовые издержки».

Зачем Киев угрожает атомным станциям

Киевские власти целенаправленно нагнетают ядерную тему, поскольку второй месяц их обещанного контрнаступления не приносит результатов, отметил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Фото: МО Украины Контрнаступление ВСУ не принесло результатов, которых хотел Киев

«Появляются атомные угрозы, идут разговоры, что Россия заминировала Запорожскую АЭС. Противник отвлекает внимание общественности от реальной обстановки. Уже не первый раз они дают понять, что над Смоленской АЭС нависает угроза. На самом же деле контрнаступление ВСУ уже проваливается, и оно провалится окончательно. Как киевским властям предстоит это объяснять своим согражданам?» — задается вопросом обозреватель.

По словам Онуфриенко, сейчас следует больше опасаться не разговоров о ядерных ударах и обстрелах атомных станций, а угрозы нарастающей эскалации на линии соприкосновения.

«Военное противостояние становится все тяжелее. И в то же время страны Запада все больше и больше накачивают украинскую армию вооружением, поставляет ей кассетные боеприпасы, начинаются разговоры про поставки самолетов F-16. На Украину пойдут новые танки, боеприпасы ATACMS (тактические ракеты класса „земля — земля“ дальностью до 300 км — NEWS.ru). Отсутствие у ВСУ успехов на фронте — вот первопричина всех остальных украинских угроз», — заключил Онуфриенко.

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