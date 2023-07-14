Путин обсудил с Совбезом меры защиты критически важных объектов

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными члена Совбеза дополнительные меры защиты критически важных объектов, говорится на сайте Кремля. С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников.

У нас сегодня в повестке дня несколько важных вопросов. Первый — это дополнительные меры защиты критически важных объектов, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что вблизи Курской АЭС рухнул беспилотник со взрывным устройством на борту. Аппарат упал в Курчатове, который расположен в четырех километрах от электростанции. Как сообщал глава Курской области Роман Старовойт, в результате инцидента повреждения получил многоквартирный дом, пострадавших среди гражданского населения нет.

По словам главы Росатома Алексея Лихачева, ситуация на российских атомных электростанциях полностью контролируется на фоне падения дрона в городе Курчатове. Он подчеркнул, что за безопасность на АЭС отвечает не только ведомственная охрана, но также сотрудники Росгвардии и спецподразделения Вооруженных сил России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позже прокомментировал происшествие, заявив, что российские системы противовоздушной обороны работают эффективно.