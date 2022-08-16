ФСБ назвала виновных в подрыве шести опор ЛЭП под Курском ФСБ: украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтной ЛЭП под Курском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские диверсанты совершили подрыв шести опор высоковольтных линий электропередачи в Курской области, идущих от Курской АЭС, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, передает РИА Новости. Отмечается, что преступления были совершены 4, 9 и 12 августа.

Четвертого, девятого и двенадцатого августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), — говорится в сообщении.

По линиям электропередачи, опоры которых были подорваны, Курская АЭС осуществляет энергоснабжение объектов различного назначения, включая транспортные и промышленные, а также питает объекты социнфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов.

Ранее военный писатель Алексей Суконкин заявил, что Вооруженные силы Украины обстрелами территории Запорожской АЭС пытаются спровоцировать «заметный выброс радиоактивных отходов» и осуждающую Россию реакцию МАГАТЭ. Киев, по его словам, подрывами ЛЭП и прочими диверсиями стремится добиться скачков напряжения и остановки всех шести реакторов.