SHOT: в Курской области прогремел взрыв SHOT: звук взрыва раздался в городе Курчатов Курской области

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает о звуке взрыва, который раздался в городе Курчатов Курской области. Остается неясным, в какой части города произошел инцидент. Курчатов находится в четырех километрах от Курской АЭС.

По предварительным данным канала, сработала система ПВО. В некоторых домах, по информации SHOT, выбило стекла. Люди находят по всей округе обломки, предположительно, БПЛА, сообщает Telegram-канал.

Telegram-канал «Осторожно, новости» приводит информацию от местных жителей, которые рассказали, что звук взрыва «слышал весь город», в одном из районов города был виден дым.

Жители одного из домов сообщили каналу, что после взрыва они вышли на улицу, однако вскоре на место прибыли военные, которые оцепили район и попросили граждан вернуться в помещение.

Информации о пострадавших нет.

Официальных комментариев о произошедшем пока не поступало.

Кроме того, Telegram-канал Shot сообщил о взрыве в Воронеже. Авторы канала пишут, что, предположительно, БПЛА был сбит в районе совхоза «Масловский». Информации о пострадавших и разрушениях на земле пока нет.

Ранее сообщалось, что пограничники при помощи средств радиоэлектронной борьбы приземлили украинский беспилотник со взрывчаткой в Суджанском районе Курской области. При столкновении с землей дрон взорвался. Жертв и разрушений нет.