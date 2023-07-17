Сладков подсказал лучший ответ на подрыв моста: что пишут военкоры 17 июля Чем ответит Москва на атаку на Крымский мост

Фото: НАК

Российские военные корреспонденты и блогеры отреагировали на террористическую атаку на Крымский мост, выразили соболезнования пострадавшей девочке, чьи родители погибли в результате удара, осудили организаторов взрыва и предположили, каким будет ответ Москвы. Что пишут военкоры 17 июля — в материале NEWS.ru.

Александр Коц: «Киев будет провоцировать РФ на удары по сухогрузам»

Военный корреспондент Александр Коц считает, что Киев сделал все для расторжения зерновой сделки. Важным вопросом остается, какими будут действия России в ответ на выход судов из черноморских портов Украины, подчеркнул Коц.

«Самое интересное по отмене зерновой сделки начнется завтра, когда мы перестанем на признанном международном уровне контролировать выходящие из украинских портов суда. Что мы будем делать, когда сухогрузы начнут выходить из портов Украины без всякого согласования с нами и пойдут по маршрутам вдоль побережья Румынии и Болгарии. Они начнут выходить, я нисколько не сомневаюсь. Киев будет делать все, чтобы спровоцировать наши удары по гражданским судам», — полагает журналист.

Версию о том, что Россию пытались склонить к продлению зерновой сделки ударом по Крымскому мосту, военкор назвал «дикой».

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евгений Поддубный об атаке на Крымский мост: «Киев рассчитывал на медийный эффект»

Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что в атаке Киева на Крымский мост не было военного смысла. Противник рассчитывал на информационный эффект, подчеркнул военкор.

«При нынешней конфигурации фронта повреждение автомобильного дорожного полотна на боевые действия влияния не имеет. Противник вновь в первую очередь рассчитывает на информационный эффект. Все в рамках террористического подхода. Тут и попытка спровоцировать военно-политическое руководство России на жесткие и неизбирательные действия, и, конечно, попытка посеять панику в обществе. Ни первую, ни вторую часть замысла у противника реализовать не получится. Появилась определенная броня», — отмечает журналист.

Поддубный заявил, что ответом на такие атаки должна стать победа в СВО. Ответственными за теракт на Крымском мосту военкор считает руководство ГУР, СБУ и других высокопоставленных офицеров спецслужб.

Герман Куликовский: «Лучшим ответом будут удары по мостам через Днепр»

Военный аналитик Герман Куликовский назвал лучшим ответом на террористическую атаку на Крымский мост — удары по мостам на Днепре.

«Лучшим ответом на очередной теракт будет уничтожение или максимально возможное повреждение мостов через Днепр. Хотя это даже не ответ, а простая военная необходимость. Грозить и пугать Киев не надо, это смешно. Надо просто буднично и качественно делать свою работу», — подчеркнул Куликовский.

Андрей Медведев: «Удар по мосту не повлияет на исход СВО»

Публицист Андрей Медведев считает, что подрыв Крымского моста не объясняется военной необходимостью — «это медийный удар и трагедия одной белгородской семьи».

«Удар по мосту не вернёт личный состав в бригады ВСУ, не добавит танков. В моменте добавит солдатам гонора. Он, как и налеты БПЛА на Москву, во многом призван убедить украинцев в победе, а у нас создать ситуацию недоверия к власти. Удар по мосту — это, безусловно, огромная трагедия одной белгородской семьи, и девочки, которая в момент потеряла в папу и маму. Соответственно, у нас есть плюс одна причина, чтобы провести полную деконструкцию украинского государства в его нынешнем формате», — подчеркнул Медведев.

Фото: НАК

Александр Сладков: «После прошлой атаки Россия дала масштабный ответ»

Военный корреспондент Александр Сладков назвал подрыв Крымского моста беспилотниками «ударом по России и трагедией». Он напомнил, что после прошлой атаки территория Украины подверглась массированным ракетным ударам.

«Все активные эмоции абсолютно вредны и бесполезны, идет СВО — это не строительный бум, это эпидемия разрушений. Крымский курортный сезон не под угрозой, сухопутная дорога через Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области вполне удобна. После прошлой атаки Крымского моста Россия начала массированные обстрелы объектов ВСУ по всей территории Украины. По логике мы можем ждать какого-то масштабного ответа и в этот раз», — полагает Сладков.

По мнению подписчиков военкора, это стало бы лучшим ответом Москвы.

Андрей Руденко: «Чтобы таких терактов не происходило, надо побеждать»

Военный репортер Андрей Руденко полагает, что российское общество должно сплотиться в ответ на теракт на Крымском мосту.

«Дорогие мои, мы участвуем в боевых действиях десятый год. СВО идет второй год. И враг действует, как может. Чтобы таких терактов не происходило, надо побеждать. А обществу наконец принять — или мы, или они. Другого не будет», — подчеркнул журналист.

Тимофей Ермаков: «В Киеве понимали, что зерновую сделку не продлят»

Военный корреспондент Тимофей Ермаков считает, что в Киеве предвидели отмену зерновой сделки после оценки президента России Владимира Путина, который назвал ее продление бессмысленным.

«В Киеве понимали, что сделку не продлят. Понимали после слов Путина о бессмысленности этого предприятия. Поэтому решились на сомнительный со стратегической, но яркий с точки зрения, пиар — теракт. Фол последней надежды. Что в итоге: зерновая сделка отменяется, мост через месяц починят, плюс увидим сильные ракетные удары по Киеву», — предполагает Ермаков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ходаковский: «России нужно временно перейти к глухой обороне»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский считает, что ВС РФ в текущих условиях дают больший результат в обороне, чем в наступлении. Таким образом силы противника будут истощаться, пока российские подразделения не накопят необходимый потенциал.

«Конечно, без наступления победы не одержать. При всей нынешней совокупности факторов в обороне мы даём больший результат. Уверен, что Бахмут сыграл важную роль в изматывании ресурсов противника. Понимая наше положение, я уже давно начал рекомендовать временно перейти к глухой обороне, предоставив противнику разбивать лоб о наши боевые порядки. Чтобы после, накопив необходимый потенциал, дать „обратку“ противнику», — подчеркнул военкор.

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