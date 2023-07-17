Военкор Поддубный призвал точечно ликвидировать членов руководства Украины

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак

Военкор Евгений Поддубный призвал в своем Telegram-канале к точечным ликвидациям членов украинского руководства, причастных к террористическим атакам по России. Поддубный написал, что только победа России остановит атаки со стороны Киева.

В очередной раз говорю о необходимости точечных ликвидаций в отношении главарей киевского режима. В первую очередь это ответственные за террористические акты на территории России. Главы ГУР, СБУ, высокопоставленные офицеры управления, — написал Поддубный.

Он подчеркнул, что пока не сломлен противник, нельзя подавить и его противодействие.

Отсутствие противодействия обеспечивается отсутствием противника. Ответ на атаки — это победа. <...> Пока не победим, будут атаки, — подчеркнул военкор.

Ранее Поддубный высказал мнение, что атака по Крымскому мосту ночью 17 июля является явным терактом, в отличие от первого удара по переправе 8 октября 2022 года, который, по его мнению, был попыткой частично изолировать обширный район боевых действий. Повреждение дорожного полотна в результате новой атаки не меняет расстановку сил, Киев скорее рассчитывает на информационный эффект, предположил Поддубный. Он не исключил, что Украина хочет спровоцировать Россию на жесткие ответные действия, пытаясь также посеять панику в обществе.