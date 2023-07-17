Военкор объяснил, в чем отличие нового удара ВСУ по Крымскому мосту Военкор Поддубный: новый удар ВСУ по Крымскому мосту — чистой воды теракт

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Новый удар ВСУ по Крымскому мосту — явный теракт, в то время как первый был попыткой изолировать зону боевых действий, заявил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, повреждение автомобильного дорожного полотна на боевые действия не влияет, Украина в этом случае рассчитывает на информационный эффект.

Если первый удар киевского режима по Крымскому мосту был попыткой частично изолировать обширный район боевых действий (ж/д полотно), то второй — это чистой воды террористический акт, — написал Поддубный.

Он также отметил, что действия Украины — попытка спровоцировать военно-политическое руководство России на жесткие меры и посеять панику в обществе. По его мнению, замыслы ВСУ в этом случае не будут реализованы.

Поддубный считает важным понять, как спецслужбы Украины спланировали и осуществили атаку.

Представители Национального антитеррористического комитета ранее заявили, что атака на Крымский мост была совершена украинской стороной. По их словам, ВСУ использовали беспилотные надводные аппараты. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух человек в результате происшествия на переправе. Он подчеркнул, что погибшими являются супруги из Новооскольского округа. Их 14-летняя дочь была госпитализирована с ранениями средней степени тяжести, ее жизни ничего не угрожает.