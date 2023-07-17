«Ответ будет однозначный»: Картаполов о реакции РФ на атаку Крымского моста Картаполов: приостановка зернового соглашения — начало ответа на теракт на Крымском мосту

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Андрей Картаполов

Российский ответ Киеву на атаку на Крымский мост будет однозначным и многогранным, приостановка зернового соглашения уже является его началом, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что дальнейшая реакция будет становиться все более значимой и эффективной для тех, кому этот ответ предназначен.

Ответ будет многогранный и однозначный. И то, что мы приостановили участие в зерновой сделке, это уже начало ответа. Далее содержание этого ответа будет становиться все более значимым и эффективным для тех, кому этот ответ предназначен, — сказал он.

Он обратил внимание, что в России существуют временные перегрузочные районы, где присутствует только один начальник, который отвечает за воздушную, подводную, надводную и любого рода безопасность. Картаполов призвал применять эту же схему и в отношении Крыма.

Там должны быть разные ведомственные образования, которые обеспечат безопасность и бесперебойное функционирование важнейший транспортной артерии. Этот теракт показал: раз они не могут добиться результатов на поле боя, они будут продолжать убивать мирных граждан и наносить ущерб символам нашего государства, — добавил он.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь с 16 на 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, причиной взрыва стала атака со стороны ВСУ с применением беспилотных надводных аппаратов. В результате нападения погибли два человека, 14-летняя девочка получила ранения средней степени тяжести и была доставлена в больницу Краснодара.

Сегодня же, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.