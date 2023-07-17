Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию клиники в Краснодаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в реанимацию детской краевой клинической больницы в Краснодаре, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в Telegram-канале. Ребенок остается в сознании, добавила она.

Пострадавшую девочку доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы. Ещё в Темрюкской ЦРБ её осмотрели специалисты, взяли анализы и сделали томографию. Подросток пока остается в состоянии средней степени тяжести, в сознании. С ней работают психологи, — написала Минькова.

Атака на Крымский мост произошла в районе трех часов ночи 17 июля. Сперва раздался один взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Telegram-каналы писали, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один в направлении Керчи просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП.

Telegram-канал SHOT уточнил, что на Крымском мосту погибла семейная пара: 36-летняя женщина и мужчина 40 лет, а их дочь госпитализирована.