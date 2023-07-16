Отставка Попова, «Вагнер» в Минске, Баталовы без денег: что будет дальше NEWS.ru рассказывает о главных итогах минувшей недели

Фото: NEWS.RU/TASS/АГН «Москва»

Решение суда о взыскании с дочери советского актера Алексея Баталова почти одного миллиона рублей, отстранение генерала Иван Попова от командования 58-й армией, падение рубля — NEWS.ru рассказывает о главных итогах минувшей недели и объясняет, что будет дальше.

1. Суд обязал семью Баталова вернуть Дрожжиной и Цивину 900 тысяч рублей

На этой неделе Замоскворецкий суд столицы частично удовлетворил иск актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина о взыскании с дочери и вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова порядка 900 тысяч рублей неосновательного обогащения. Об этом сообщил адвокат истцов Вячеслав Макаров. Он также отметил, что его клиенты намерены обжаловать такое решение и подчеркнул, что суд впервые за много лет встал на стороны Цивина и Дрожжиной.

«Замоскворецким районным судом Москвы вынесено решение о взыскании неосновательного обогащения с Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой. Впервые суд хотя бы частично встал на сторону Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной в процессе многолетних тяжб по имуществу семьи покойного народного артиста СССР. С вдовы и дочери Алексея Баталова суд постановил взыскать почти 900 тысяч рублей», — сказал Макаров.

Он отметил, что изначальная сумма исковых требований к семье Баталова составляла порядка 4,2 млн рублей. По словам юриста, именно столько потратили Дрожжина и Цивин на «потребности» вдовы и дочери актера.

26 мая Замоскворецкий суд Москвы приговорил юриста Михаилу Цивина к пяти годам колонии общего режима, актрису Наталью Дрожжину — к четырем годам условно. Нотариуса Дмитрия Бублия, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями, отправили в колонию на пять лет.

Цивин и Дрожжина были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Бублий — в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями нотариуса (ст. 202 УК РФ). Суд также обязал осужденных выплатить в пользу потерпевших 1 млн 200 тысяч рублей (по 600 тысяч рублей) за моральный ущерб и судебные издержки в размере 650 тысяч рублей. Потерпевшими по делу проходили вдова Баталова Гитана Леонтенко и их дочь Мария.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Наталья Дрожжина

Как выяснил NEWS.ru, решение суда о выплате семьей Баталова почти одного миллиона рублей — еще не точка. Актриса, общественный деятель Наталья Дрожжина и защищающая ее интересы юрист Варвара Знатокова сообщили, что планируют подать в суд встречные иски против вдовы и дочери актера Алексея Баталова. Их общая сумма составит более четырех миллионов рублей, речь идет о взыскании потраченных на содержание семьи Баталова средств.

Дрожжина отметила, что считает неверным решение Замоскворецкого суда Москвы о частичном удовлетворении своего иска, по которому Гитана Леонтенко и Мария Баталова должны выплатить Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину порядка 900 тысяч рублей.

По мнению Дрожжиной, суд не учел ряд других расходов на содержание семьи Баталова.

«Я искренне недоумеваю, почему наши требования по возврату средств на ремонт в квартире Леонтенко и Баталовой и комнат Марии Баталовой на Кутузовском проспекте, а также расходов на поминальные церемонии не были удовлетворены. Получается, с ремонтом живут они, а платить за это должна я? Конечно, мы будем настаивать в апелляции на полном возврате наших денег», — рассказала Наталья Дрожжина.

Актриса заверила, что в ближайшее время подаст новые иски против Баталовых. Как следует из текста одного из заявлений (есть в распоряжении NEWS.ru), речь идет о периоде с 2017 года по середину 2020 года, когда «между семьями Гитаны Леонтенко, Марии Баталовой и Михаила Цивина, Натальи Дрожжиной имели место быть доверительные близкие отношения». За это время, по информации Натальи Дрожжиной, «на покупку продуктов питания для Баталовой М.А. и Леонтенко Г.А. было потрачено 221 262 рубля 81 копейка». На ремонт в квартире Баталовых было израсходовано 541 914 рублей 6 копеек.

Кроме того, на карту Марии Баталовой, утверждает Наталья Дрожжина, было перечислено 610 000 рублей.

«Эти траты подтверждены документально. Встречные иски разбиты на отдельные суммы, поэтому их много. Предъявлять иски будут до тех пор, пока закон не восторжествует», — сказала юрист Варвара Знатокова.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости Вдова артиста Алексея Баталова Гитана Леонтенко

2. ЧВК «Вагнер» юридически не существует, но физически бойцы уже в Белоруссии

На этой неделе активно обсуждалось возможное будущее ЧВК «Вагнер». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов высказал мнение, что опыт бойцов может быть очень полезен для защиты интересов России. По его словам, вагнеровцев можно в дальнейшем трудоустроить в оборонной сфере.

«Большая часть сотрудников ЧВК — добросовестные граждане нашей страны, патриоты. Люди, которые имеют богатейший опыт военной службы, настоящие профессионалы военного дела. Почему бы не воспользоваться этим в интересах безопасности нашего государства? Нам нужны настоящие профессионалы своего дела», — подчеркнул депутат.

Как отметил законодатель, боевой потенциал членов ЧВК «Вагнер» мог бы позволить им заключить контракт с Министерством обороны и влиться в состав регулярных Вооруженных сил России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встречался в Кремле с руководством ЧВК «Вагнер» 29 июня. По словам Пескова, в мероприятии приняли участие 35 человек, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин. Путин дал оценку действиям ЧВК в ходе СВО, а также свою оценку событиям, произошедшим в России 24 июня. По словам Пескова, президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения.

Спустя несколько дней Министерство обороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к подготовке военнослужащих этой страны. Военное ведомство и руководство компании уже выработали план действий по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск.

Как сообщили военкоры, в четверг, 13 июля по трассе М-4 в сторону Москвы двигалась длинная колонна, в которой были не только грузовики, но и автобусы с белорусскими номерами. По мнению экспертов, эти машины принадлежали членам ЧВК «Вагнер», которые передислоцировались в Белоруссию.

В пятницу, 14 июля, Минобороны Белоруссии заявило, что вагнеровцы уже начали подготовку местных бойцов.

«В Министерство обороны поступает множество обращений по вопросу дальнейшей совместной системы подготовки вооруженных сил и бойцов ЧВК „Вагнер“. Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск», сообщили в ведомстве.

Фото: AP/TASS Тренировка бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Минобороны Белоруссии обнародовало видеорепортаж с занятий территориальной обороны на полигоне у города Осиповичи Могилевской области, который расположен в 90 км от Минска.

«Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК „Вагнер“», — говорится в телесюжете «ВоенТВ».

Инструкторы показали белорусам ситуации, которые могут возникнуть на фронте. После учений бойцы подразделений территориальных войск делились своими впечатлениями.

«Очень интересно слушать. Они побывали в боевых действиях. Это очень полезный опыт для нашей белоруской армии, мы в военных действиях с окончания афганской войны не участвовали», — рассказал один из военных.

«Очень много нюансов тонких, сразу видно, что люди боевые. Все-таки необходимо такие мероприятия проводить, мы замотивированы и готовы защищать родину», — добавил другой.

Телесюжет заканчивается выводом: «Опыт, который военнообязанные получили от представителей ЧВК „Вагнер“, станет основательным вкладом в обеспечение безопасности страны».

На этой неделе президент России Владимир Путин впервые лично рассказал о встрече в Кремле с командирами ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным. Он отметил, что предложил бойцам несколько вариантов дальнейшего прохождения службы, и подчеркнул: ЧВК «Вагнер» юридически не существует. По мнению российского лидера, легализация ЧВК должна обсуждаться в Госдуме, так как закона о частных военных компаниях в стране нет.

Российский лидер рассказал, что 29 июня во время встречи с 35 командирами ЧВК «Вагнер» в Кремле он прежде всего дал оценку их достойным действиям на поле боя.

«Вызывает сожаление то, как они были втянуты в попытку мятежа», — отметил российский президент.

«С другой стороны, я дал оценку того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения службы, в том числе и боевого применения», — сказал Путин.

По его словам, вариантов трудоустройства было несколько. Один из них предполагал дальнейшую службу бойцов ЧВК «Вагнер» под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого они и служили последние 16 месяцев. Президент подчеркнул, что для них ничего бы не изменилось.

«Многие кивали, когда я это говорил, — продолжил Владимир Путин. — А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: „Нет, ребята не согласны с таким решением“», — рассказал Путин.

Фото: AP/TASS Тренировка бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

3. Рубль упал и пока не поднялся

В связи с падением рубля NEWS.ru опросил независимых экономистов и попытался предсказать движение курса валют до конца 2023 года.

Директор по коммуникациям оператора майнинговых дата-центров BitRiver Андрей Лобода заявил NEWS.ru, что грядущее повышение ставки ЦБ вряд ли решит проблему рубля. Пока выручка страны от экспорта не вернется к комфортным значениям, российская валюта продолжит сдавать позиции, говорит он: «Во второй половине года мы вряд ли увидим доллар дешевле 80 рублей на фоне продолжающейся политики слабого рубля».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер говорит, что сегодня курс отражает дефицит предложения иновалюты на рынке, а также геополитические и внутриполитические риски. «Но он не учитывает более радужных перспектив роста экспортной выручки и нормализации дефицита бюджета. А мы, закладывая рост сырьевых цен и снижение рисков, и справедливый курс доллара видим ближе к 80, чем к 90», — говорит Зельцер. По его оценке, ЦБ повысит ключевую ставку 21 июля, и это повысит курс рубля. Кроме того, он может вырасти за счет спекуляций на бирже.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что ЦБ действительно поднимет ставку до 8%, а цены на нефть могут подрасти. С другой стороны, он ждет ускорения инфляции и повышения ставки ФРС, что приведет к удорожанию доллара. «Полагаю, что до конца года все же курс рубля будет нисходящим. Хотя осенью возможно плато на уровне 92–95 рублей за доллар», — резюмирует эксперт.

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов ждет, что до конца года рубль останется в диапазоне 90–100 к доллару. Ведь доллар пришел туда, где должен быть с учетом накопленной инфляции: 85–90 руб. сейчас эквивалентно 75 руб. до февраля 2022-го. «При этом, по статистике за последние 10 лет, рубль шесть раз падал одновременно за полгода и за квартал более чем на 10%, но после этого всегда укреплялся в среднем на 3–5%. Краткосрочное укрепление не исключено и сейчас», — добавляет Раманинов.

Михаил Зельцер из «БКС Мир инвестиций», ждет, что евро во втором полугодии будет ближе к 90 руб. чем к 100, а юань явно — дешевле 12 руб.

Артем Деев из AMarkets полагает, что осенью евро будет стоить до 105 рублей, а юань — не более 12,5 руб.

Сергей Раманинов из «Рынки Деньги Власть» не дает прогноз по евро, но ожидает, что курс юаня до конца года будет в коридоре от 12,5 до 14 руб.

Таким образом, пока можно сделать один промежуточный вывод — у рубля есть шанс на укрепление 21 июля, после повышения ключевой ставки, и, вероятно, в течение пары дней после.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

4. Роман Костомаров начал гулять

На этой неделе в Сети было опубликовано видео прогулки олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова с женой Оксаной Домниной. На видео пара идет по двору в направлении подъезда.

Жена Костомарова несет пакет, вероятно с продуктами, а потом открывает мужу дверь подъезда. Сам фигурист уверенно поднимается по лестнице без посторонней помощи.

6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы после 175 суток лечения. На видео, которое опубликовал спортсмен, он благодарит врачей за спасенную жизнь, а жену и брата — за уход за ним и поддержку.

По мнению врача-терапевта высшей категории Людмилы Лапы, Костомарову потребуется около четырех лет на восстановление и возвращение формы. Она отметила, что любое тяжелое заболевание является показателем перегрузки организма, поэтому фигуристу сейчас противопоказаны тяжелые нагрузки.

Реабилитолог Филипп Глубоков рассказал, что ампутация может лишить человека желания добавиться дальнейших успехов, это сильная психологическая травма. Он пояснил, что может возникнуть антимотивация, когда не хочется восстанавливаться.

В начале января спортсмен был госпитализирован с диагнозом «пневмония», у него возникли осложнения, начался некроз. В феврале врачи решили ампутировать стопы ног из-за заражения крови, которое могло привести к летальному исходу. В конце того же месяца Костомаров, как сообщали СМИ, перенес инсульт. В марте появилась информация, что Роману гораздо лучше и он начал говорить. 8 мая фигурист уже впервые пообщался с подписчиками после тяжелой болезни.

Фото: t.me/kostomarovroman Роман Костомаров с семьей после выписки из больницы

5. Отставка командующего 58-й армией Ивана Попова вызвала большой резонанс

Вечером 12 июля в соцсетях распространилась запись с голосом генерал-майора Ивана Попова (позывной Спартак), известного в военной среде успехами на Запорожском фронте. В частности, аудио было выложено в Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по обороне, депутата Госдумы Андрея Гурулева. Сообщалось, что Иван Попов отстранен от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ «за правду». Минобороны эту информацию не комментировало.

По словам генерал-майора, его сняли с поста за один день. Иван Попов объяснил случившееся тем, что в своем докладе руководству не «имел права врать, а обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению».

«Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самое главное — трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, разведки», — говорится в сообщении.

Также Попов обратил внимание на ранения российских бойцов, полученные от артиллерии противника. По словам генерал-майора, он обозначил еще ряд вопросов, которые «высказывались на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отреагировал на сообщение об отстранении командующего 58-й армии Ивана Попова один из первых. По его словам, генерал лишился должности «за правду о проблемах армии».

«Товарищ генерал успешно и грамотно командовал большей частью Запорожского фронта, который враг не может прорвать уже полтора месяца. <...> Иван Иванович, для меня великая честь быть с Вами лично знакомым. Вы — настоящий Русский Офицер!» — написал Рогов в своем Telegram-канале.

По информации источника Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», причиной отстранения командующего 58-й армией Ивана Попова могло стать то, что генерал во время доклада главе Генштаба Валерию Герасимову «поднял вопрос о необходимости ротации подразделений, которые длительный период времени находятся на линии боестолкновения». В сообщении канала утверждается, что Попов рассказал о потерях и был лишен должности после заявления о готовности лично доложить о проблеме верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Минобороны пока не комментировало эти сообщения.

Фото: МО РФ Командующий 58-й армией Иван Попов

По мнению российского политолога Сергея Маркова, случившееся — «это, конечно, не бунт против Путина, а призыв к Путину вмешаться».

«Популярный в войсках за успехи обороны на Запорожском фронте командующий 58-й армией генерал Попов был уволен со своего поста. Сразу после этого он обратился к своим солдатам и офицерам и заявил, что его увольнение — это предательский удар в спину армии <...> Что его уволили за то, что он предлагал убрать недостатки управления. Критика со стороны Попова по фактам очень похожа на критику со стороны Пригожина», — отмечает Сергей Марков.

Политолог считает, что «такие публичные споры в высшем военном руководстве Армии России, конечно, не признак силы». «Нужно срочно навести порядок. А Запорожской фронт ведь самый главный весь месяц наступления ВСУ. В армии нужен порядок», — заключил Марков.

На фоне сказанного Иваном Поповым глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в комментарии NEWS.ru, что армия России продолжает отражать наступление ВСУ в зоне проведения СВО. На отдельных направлениях, по его словам, российские военнослужащие продвигаются вперед.

«Армия выполняет боевые задачи. Отражает наступление противника на всех направлениях. На отдельных направлениях движется вперед. Что в армии происходит? Воюют люди», — заявил Картаполов.

Говоря о будущем Ивана Попова, Картаполов отметил, что экс-командующий 58-й армией Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Иван Попов должен продолжать служить в армии. Он призвал подождать решения по поводу дальнейшей судьбы генерала.

«Спросите у Гурулева, этично ли было публиковать слова генерала Попова. У меня свое мнение на этот счет. Попов должен служить в армии, это перспективный генерал. Давайте подождем», — сказал депутат.

В конце недели в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Иван Попов был направлен в Сирию, однако официального подтверждения данной версии нет, Минобороны эту информацию не комментировало.

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