Экс-командующий 58-й армией Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Иван Попов должен продолжать служить в армии, сообщил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он призвал подождать решения по поводу дальнейшей судьбы генерала.
Спросите у Гурулева, этично ли было публиковать слова генерала Попова. У меня свое мнение на этот счет. Попов должен служить в армии, это перспективный генерал. Давайте подождем, — сказал депутат.
Накануне председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Попов был отстранен от должности командующего 58-й армией ЮВО.
Он отметил, что генерал успешно и грамотно руководил войсками, которые действуют на Запорожском направлении в зоне СВО. Попов ранее рассказал о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению». В Минобороны России не комментировали эту информацию .
При этом Рогов сослался на депутата Госдумы Андрея Гурулева, разместившего обращение Попова.