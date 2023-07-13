Картаполов рассказал о судьбе экс-командующего 58-й армией Попова Картаполов: генерал Попов должен продолжить службу в армии

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Андрей Картаполов

Экс-командующий 58-й армией Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Иван Попов должен продолжать служить в армии, сообщил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он призвал подождать решения по поводу дальнейшей судьбы генерала.

Спросите у Гурулева, этично ли было публиковать слова генерала Попова. У меня свое мнение на этот счет. Попов должен служить в армии, это перспективный генерал. Давайте подождем, — сказал депутат.

Накануне председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Попов был отстранен от должности командующего 58-й армией ЮВО.

Он отметил, что генерал успешно и грамотно руководил войсками, которые действуют на Запорожском направлении в зоне СВО. Попов ранее рассказал о главных проблемах в российской армии «по боевой работе, по обеспечению». В Минобороны России не комментировали эту информацию .

При этом Рогов сослался на депутата Госдумы Андрея Гурулева, разместившего обращение Попова.