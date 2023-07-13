Что известно об «отстранении за правду» командующего 58-й армией Попова

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Иван Попов

Вечером 12 июля в соцсетях распространилась запись с голосом генерал-майора Ивана Попова (позывной Спартак), известного в военной среде успехами на Запорожском фронте. В частности, аудио было выложено в Telegram-канале замглавы комитета Госдумы по обороне, депутата Госдумы Андрея Гурулева. Сообщалось, что Иван Попов отстранен от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС РФ «за правду». Минобороны эту информацию не комментировало.

По словам генерал-майора, его сняли с поста за один день. Иван Попов объяснил случившееся тем, что в своем докладе руководству не «имел права врать, а обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению».

«Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самое главное — трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, разведки», — говорится в сообщении.

Также Попов обратил внимание на ранения российских бойцов, полученные от артиллерии противника. По словам генерал-майора, он обозначил еще ряд вопросов, которые «высказывались на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отреагировал на сообщение об отстранении командующего 58-й армии Ивана Попова один из первых. По его словам, генерал лишился должности "за правду о проблемах армии".

«Товарищ генерал успешно и грамотно командовал большей частью Запорожского фронта, который враг не может прорвать уже полтора месяца. <...> Иван Иванович, для меня великая честь быть с Вами лично знакомым. Вы — настоящий Русский Офицер!» — написал Рогов в своем Telegram-канале.

По информации источника Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», причиной отстранения командующего 58-й армией Ивана Попова могло стать то, что генерал во время доклада главе Генштаба Валерию Герасимову «поднял вопрос о необходимости ротации подразделений, которые длительный период времени находятся на линии боестолкновения». В сообщении канала утверждается, что Попов рассказал о потерях и был лишен должности после заявления о готовности лично доложить о проблеме верховному главнокомандующему Владимиру Путину. Минобороны пока не комментировало эти сообщения.

По мнению российского политолога Сергея Маркова, случившееся — «это, конечно, не бунт против Путина, а призыв к Путину вмешаться».

«Популярный в войсках за успехи обороны на Запорожском фронте командующий 58-й армией генерал Попов был уволен со своего поста. Сразу после этого он обратился к своим солдатам и офицерам и заявил, что его увольнение — это предательский удар в спину армии <...> Что его уволили за то, что он предлагал убрать недостатки управления. Критика со стороны Попова по фактам очень похожа на критику со стороны Пригожина», — отмечает Сергей Марков.

Политолог считает, что «такие публичные споры в высшем военном руководстве Армии России, конечно, не признак силы». «Нужно срочно навести порядок. А Запорожской фронт ведь самый главный весь месяц наступления ВСУ. В армии нужен порядок», — заключил Марков.

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