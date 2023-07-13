Суд взыскал с дочери-инвалида актера Баталова почти миллион рублей Суд взыскал с семьи Баталова в пользу Дрожжиной и Цивина 900 тысяч рублей

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Замоскворецкий суд столицы частично удовлетворил иск актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина о взыскании с дочери и вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова порядка 900 тысяч рублей неосновательного обогащения. Об этом сообщил ТАСС адвокат истцов Вячеслав Макаров. Он также отметил, что его клиенты намерены обжаловать такое решение и подчеркнул, что суд впервые за много лет встал на стороны Цивина и Дрожжиной.

Замоскворецким районным судом Москвы вынесено решение о взыскании неосновательного обогащения с Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой. Впервые суд хотя бы частично встал на сторону Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной в процессе многолетних тяжб по имуществу семьи покойного народного артиста СССР. С вдовы и дочери Алексея Баталова суд постановил взыскать почти 900 тысяч рублей, — сказал Макаров.

Он отметил, что изначальная сумма исковых требований к семье Баталова составляла порядка 4,2 млн рублей. По словам юриста, именно столько потратили Дрожжина и Цивин на «потребности» вдовы и дочери актера.

26 мая Замоскворецкий суд Москвы приговорил юриста Михаилу Цивина к пяти годам колонии общего режима, актрису Наталью Дрожжину — к четырем годам условно. Нотариуса Дмитрия Бублия, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями, отправили в колонию на пять лет.

Цивин и Дрожжина были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УКРФ), а Бублий — в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями нотариуса (ст. 202 УК РФ).

Суд также обязал осужденных выплатить в пользу потерпевших 1 млн 200 тысяч рублей (по 600 тысяч рублей) за моральный ущерб и судебные издержки в размере 650 тысяч рублей. Потерпевшими по делу проходили вдова Баталова Гитана Баталова и их дочь Мария.

Согласно информации суда, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи, и в результате обманным путем получили доверенность на распоряжение деньгами, после чего в течение 2019-2020 годов сняли со счетов более 20 млн рублей. Также супруги обратились к своему знакомому нотариусу Дмитрию Бублию с просьбой об изготовлении трех договоров пожизненного содержания с иждивением. По этим договорам в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В результате семье Баталова был нанесен ущерб в размере более 57 млн рублей.