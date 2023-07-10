В Госдуме нашли, куда трудоустроить бойцов «Вагнера» Депутат Красов заявил, что опыт бойцов ЧВК «Вагнер» будет полезен Вооруженным силам России

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Опыт бойцов частной военной компании «Вагнер» может быть очень полезен для защиты интересов России, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, вагнеровцев можно в дальнейшем трудоустроить в оборонной сфере.

Большая часть сотрудников ЧВК — добросовестные граждане нашей страны, патриоты. Люди, которые имеют богатейший опыт военной службы, настоящие профессионалы военного дела. Почему бы не воспользоваться этим в интересах безопасности нашего государства? Нам нужны настоящие профессионалы своего дела, — подчеркнул депутат.

Как отметил законодатель, боевой потенциал членов ЧВК «Вагнер» мог бы позволить им заключить контракт с Министерством обороны и влиться в состав регулярных Вооруженных сил России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встречался в Кремле с руководством ЧВК «Вагнер» 29 июня. По словам Пескова, в мероприятии приняли участие 35 человек, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин. Путин дал оценку действиям ЧВК в ходе СВО, а также свою оценку событиям, произошедшим в России 24 июня. По словам Пескова, президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения.