Картаполов рассказал о ситуации в армии на фоне отстранения генерала Попова Картаполов: ВС РФ отражают наступление ВСУ и на отдельных направлениях продвигаются вперед

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Картаполов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в комментарии NEWS.ru, что армия России продолжает отражать наступление ВСУ в зоне проведения СВО. На отдельных направлениях, по его словам, российские военнослужащие продвигаются вперед.

Армия выполняет боевые задачи. Отражает наступление противника на всех направлениях. На отдельных направлениях движется вперед. Что в армии происходит? Воюют люди, — заявил Картаполов.

До этого председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что генерал-майор Иван Попов был отстранен от должности командующего 58-й армией ЮВО. Он отметил, что генерал успешно и грамотно руководил войсками, которые действуют на Запорожском направлении в зоне СВО.

До этого Попов рассказал о главных проблемах в российской армии «по боевой работе и по обеспечению». В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Картаполов отметил, что все уполномоченные ведомства осведомлены об обращениях со стороны Попова и решения на уровне Минобороны будут приняты.