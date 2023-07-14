«Почему я должна платить?»: Дрожжина подаст в суд на дочь и вдову Баталова Актриса Дрожжина подаст несколько новых исков о взыскании средств с семьи Баталова

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Наталья Дрожжина

Актриса, общественный деятель Наталья Дрожжина и защищающая ее интересы юрист Варвара Знатокова сообщили NEWS.ru, что планируют подать в суд встречные иски против вдовы и дочери актера Алексея Баталова на общую сумму более четырех миллионов рублей о взыскании потраченных на их содержание средств. Дрожжина отметила, что считает неверным решение Замоскворецкого суда Москвы о частичном удовлетворении своего иска, по которому Гитана Леонтенко и Мария Баталова должны выплатить Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину порядка 900 тысяч рублей. По мнению Дрожжиной, суд не учел ряд других расходов на содержание семьи Баталова.

Я искренне недоумеваю, почему наши требования по возврату средств на ремонт в квартире Леонтенко и Баталовой и комнат Марии Баталовой на Кутузовском проспекте, а также расходов на поминальные церемонии не были удовлетворены. Получается, с ремонтом живут они, а платить за это должна я? Конечно, мы будем настаивать в апелляции на полном возврате наших денег, — рассказала Наталья Дрожжина.

Актриса заверила, что в ближайшее время подаст новые иски против Баталовых. Как следует из текста одного из заявлений (есть в распоряжении NEWS.ru), речь идет о периоде с 2017 года по середину 2020 года, когда «между семьями Гитаны Леонтенко, Марии Баталовой и Михаила Цивина, Натальи Дрожжиной имели место быть доверительные близкие отношения». За это время, по информации Натальи Дрожжиной, «на покупку продуктов питания для Баталовой М.А. и Леонтенко Г.А. было потрачено 221 262 рубля 81 коп.». На ремонт в квартире Баталовых было израсходовано 541 914 руб. 06 коп.

Кроме того, на карту Марии Баталовой, утверждает Наталья Дрожжиной, было перечислено 610 000 рублей.

Эти траты подтверждены документально. Встречные иски разбиты на отдельные суммы, поэтому их много. Предъявлять иски будут до тех пор, пока закон не восторжествует, — сказала юрист Варвара Знатокова.

Ранее Замоскворецкий суд столицы частично удовлетворил иск Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина о взыскании с дочери и вдовы народного артиста СССР Алексея Баталова порядка 900 тысяч рублей неосновательного обогащения. Адвокат истцов Вячеслав Макаров отметил, что его клиенты намерены обжаловать такое решение и подчеркнул, что суд впервые за много лет встал на стороны Цивина и Дрожжиной.