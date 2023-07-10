Костомаров вышел на прогулку с женой и попал на видео

Фото: Соцсети

Роман Костомаров

Telegram-канал «Лента дня» опубликовал видео прогулки олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова с женой Оксаной Домниной. На видео пара идет по двору в направлении подъезда.

Жена Костомарова несет пакет, вероятно, с продуктами, а потом открывает мужу дверь подъезда. Сам фигурист уверенно поднимается по лестнице без посторонней помощи.

6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы после 175 суток лечения. На видео, которое опубликовал спортсмен, он благодарит врачей за спасенную жизнь, а жену и брата — за уход за ним и поддержку.

По мнению врача-терапевта высшей категории Людмилы Лапы, Костомарову потребуется около четырех лет на восстановление и возвращение формы. Она отметила, что любое тяжелое заболевание является показателем перегрузки организма, поэтому фигуристу сейчас противопоказаны тяжелые нагрузки.

Реабилитолог Филипп Глубоков рассказал, что ампутация может лишить человека желания добавиться дальнейших успехов, это сильная психологическая травма. Он пояснил, что может возникнуть антимотивация, когда не хочется восстанавливаться.