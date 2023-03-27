Костомаров начал говорить Авербух: Костомаров начал говорить

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров уже может самостоятельно общаться с людьми при помощи голоса, заявил на открытии четвертого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» его коллега Илья Авербух. По его словам, которые приводлит ТАСС, Костомаров на днях записал ему голосовое сообщение, в котором чувствовалась высокая мотивация спортсмена, а его состояние улучшается с каждым днем.

Что касается Ромы, сейчас, слава Богу, ситуация начала выправляться. <...> Несколько дней назад он записал нам голосовое сообщение, в голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас «меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята», — поделился Авербух.

Ранее РИА Новости сообщали, что Костомарову полностью ампутировали пальцы на левой руке. По данным источника агентства, спортсмен нормально перенес удаление пораженных некрозом тканей. Telegram-канал «112» сообщает, что врачи также диагностировали у фигуриста серьезные проблемы с печенью из-за сильнодействующих лекарств.

С января фигурист находится в тяжелом состоянии из-за осложнений, связанных с респираторной инфекцией. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.