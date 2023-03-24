Костомарову провели еще одну ампутацию РИА Новости: Костомарову полностью ампутировали пальцы на левой руке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову полностью ампутировали пальцы на левой руке, сообщает РИА Новости. По данным источника агентства, спортсмен нормально перенес удаление пораженных некрозом тканей.

Костомаров перенес операцию по удалению пальцев на левой руке. Пациент перенес операцию нормально, — рассказал собеседник журналистам.



Telegram-канал «112» сообщает, что врачи также диагностировали у фигуриста серьезные проблемы с печенью из-за сильнодействующих лекарств.

С января фигурист находится в тяжелом состоянии из-за осложнений, связанных с респираторной инфекцией. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

Врачи ранее сообщили об улучшении состояния Костомарова. Спортсмен находится в сознании. Фигурист начал дышать самостоятельно, и ему удалили трахеостому, которая помогала насыщать организм кислородом.

По мнению заслуженного врача Российской Федерации Андрея Осипова, Костомаров сможет вернуться к нормальной жизни только после восстановления, которое займет длительное время. Осипов объяснил, что такой прогноз связан с тем, что у спортсмена есть повреждения всех органов.