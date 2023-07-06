Костомарова выписали: как он сейчас, что говорит о болезни и слезах близких Фигурист находился в больнице с января

Фото: Социальные сети

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сообщил 6 июля на своей странице в соцсети Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), что его выписали из больницы после 175 суток лечения. В видео, которое опубликовал спортсмен, он благодарит врачей за спасенную жизнь, а жену и брата — за уход за ним и поддержку. Как Костомаров боролся с болезнью и кто ему помогал в этом, что с ним сейчас и какие планы у фигуриста — в материале NEWS.ru.

Что сказал Костомаров в новом видео

После выписки, в окружении команды медиков и родственников, Костомаров поблагодарил врачей и членов семьи за поддержку, уход и спасение от смерти. Спортсмен отметил, что впереди у него вся жизнь. По словам фигуриста, с ним работали лучшие специалисты.

«Спасибо всем, что спасли мою жизнь. Я этого не понимал, ничего не чувствовал, я думал, что просто покашлял дома, уехал на скорой помощи, чтобы, наверное, сделали в попу укол, и через час я вернусь домой. Но приключилось то, что приключилось — сложная болезнь, которая чуть не забрала мою жизнь. <...> Жена здесь с первого дня ухаживала за мной, видела, что происходило. Много слез было пролито, и брат мой тоже ухаживал за мной. <...> Позади 175 дней, впереди вся жизнь», — заявил Костомаров.

Чемпион отметил, что «многое потерял в этой совместной борьбе со смертью, но по-другому было никак».

По информации Telegram-канала SHOT, Костомарова выписали всего на неделю — побыть с семьей. Как сообщил источник из окружения фигуриста, через семь дней он вернется в стационар для протезирования рук, а этот процесс займет больше времени, чем подбор протезов для ног.

Когда Костомаров заболел

Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года. Его привезли в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на пневмонию и подключили к аппарату ИВЛ. По словам коллег, Роман сильно кашлял, но продолжал посещать тренировки и выступать в шоу, несмотря на высокую температуру.

Фигуриста ввели в медикаментозную кому, но из-за плохого кровообращения у него начался некроз тканей. Врачи были вынуждены ампутировать спортсмену стопы, а потом и кисти рук. По словам работников клиники, Роман сам дал согласие на эту операцию.

После этого спортсмен перенес несколько микроинсультов, врачи предполагали частичное повреждение мозга. 27 марта Роман пришел в себя и начал общаться с близкими, тогда же специалисты заявили, что жизни чемпиона ничего не угрожает.

Однако из-за сильнодействующих лекарств лечащий врач спортсмена предположил повреждение печени и почек. Костомарову предстояли длительная реабилитация, полное обследование организма и протезирование ампутированных конечностей.

Поклонники и коллеги спортсмена всячески пытаются его поддержать: оставляют в соцсетях подбадривающие комментарии и записывают мотивирующие видео. Жена фигуриста Оксана Домнина просит пока не вмешиваться в жизнь семьи, и дать Роману прийти в себя.

Почему не удалось спасти стопы и кисти

Врач-реаниматолог Сергей Емельянов рассказал NEWS.ru, что процесс отмирания тканей остановить невозможно, поэтому в крайнем случае хирурги могут принять решение отнять часть конечностей. Медик добавил, что повторный некроз вызывает даже микроскопическая частичка зараженной ткани.

«Если в организме останется хотя бы микроскопическая частичка зараженной ткани, то угроза отмирания тканей сохраняется. Некроз не останавливается, процесс идет на микроскопическом уровне. И надо быть полностью уверенным, что процесс остановлен. Врачи ампутируют часть конечности в крайнем случае», — добавил Емельянов.

По его словам, решение о таком оперативном вмешательстве принимает не один врач: «Собираются коллоквиумы, пятиминутки с микрохирургами, хирургами, терапевтами, реаниматологами, сразу на стол пациента не кладут».

Как Роман Костомаров восстанавливается после болезни и ампутаций

В конце июня и начале июля Костомаров опубликовал на своей странице в соцсети первые видео с восстановительных тренировок. На кадрах фигурист занимается на беговой дорожке на протезах. Несмотря на такие серьезные проблемы со здоровьем, бывший партнер Татьяны Навки по танцам на льду старается сохранять оптимизм.

«Спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — говорил Костомаров.

Олимпийская чемпионка поддерживала фигуриста и его семью все это время. В разговоре с NEWS.ru Навка отметила, что «вся страна рада и гордится Романом Костомаровым».

«Действительно ли он вернется — безумно сложный вопрос, спрогнозировать сегодня его нельзя, потому что есть много нюансов, о которых мы даже не знаем. Со стороны кажется, что раз Роман может ходить и тренироваться, то сможет делать и все остальное. Здесь все будет зависеть от него самого. Я даже не знаю, есть ли прецеденты в мире, когда с такими травмами спортсмен возвращался к соревнованиям, возможно, мы это будет первыми. По крайней мере, я верю в это безумно и в Романе никогда не сомневалась», — рассказала Навка.

На кадрах одного из видео Костомаров выполняет упражнения под присмотром реабилитологов: махи ногами и другие, а потом поднимается по ступенькам.

«Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!» — подписал ролик фигурист.

На видео можно было заметить, что у Костомарова нет обеих кистей рук. Ранее СМИ сообщали, что на левой ему ампутировали не всю кисть, а несколько пальцев.

Тренировки на велотренажере, которые Костомаров начал в больнице после ампутации голеней и стоп, — самый подходящий для него способ реабилитации, считает спортивный врач Александр Яблуновский. По его словам, учиться кататься на коньках фигуристу придется с нуля.

«Физически он, скорее всего, быстро восстановит себя. А вот именно стоять на протезах — вот это будет, наверное, самое сложное. <...> Да, придется заново. Это, я думаю, как маленькие дети — на коньки встанут, и пока баланс не поймают, не приходит это чувство уверенности и стабильности. А тут часть мышц отсутствует. <...> Но, я надеюсь, Роман справится», — рассказал врач.

Он назвал тренировки Костомарова весьма полезным способом восстановления двигательных функций и общего состояния спортсмена. По словам специалиста, велотренажер помогает задействовать группы мышц всего тела, улучшая кровоток, который помогает процессу восстановления.

Директор Центра реабилитации МГМУ им. И. М. Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой заявил NEWS.ru, что у фигуриста Романа Костомарова улучшается динамика восстановления.

«Рад, что он выкарабкался, это очень тяжело пережить психологически. По последним его тренировкам видно, что Роман отлично работает, динамика восстановления улучшается. Что касается того, почему ему сразу не поставили протезы и на кисти рук — не могу утверждать многого. Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно быть лечащим врачом и лично осматривать пациента», — рассказал Терновой.

Как Костомарова поддерживали другие спортсмены и артисты

Мастер спорта по бодибилдингу Андрей Скоромный рассказал NEWS.ru, что восстановительные тренировки фигуриста Романа Костомарова произвели на него сильное впечатление. По его словам, олимпийский чемпион остается в очень хорошей форме.

«Честно говоря, меня это поразило до глубины души, произвело сильное, глубокое впечатление. Я даже не знаю, что тут можно комментировать. Видно, что Рома изначально в очень хорошей физической форме, а операции не так давно прошли, поэтому, естественно, у него остался тренированный организм», — отметил Скоромный.

Бодибилдер предположил, что Костомаров быстро восстановится до бытовых движений и всегда будет поддерживать форму.

«Хочется искренне как-то обнять, пожелать ему удачи, поддержать человека. Это действительно большое испытание. Но самое главное, что он жив, что жизнь продолжается. И пока ты жив, ты должен идти дальше», — добавил мастер спорта.

Алексей Железняков, хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тоже высказался о восстановлении Романа Костомарова.

«Я просто готов поклониться в ноги человеку за его мужество и силу духа. Он показал людям, что, ребят, на самом деле ваши мелкие проблемы — это такая ерунда. Роман, пережив такое, своим примером показывает, насколько должен быть сильный дух у человека, что в жизни все возможно. Главное — идти вперед и никогда не сдаваться. Слава богу, что все так. Роману удачи, светлого пути и чтобы все у него было хорошо», — цитирует «Матч ТВ» Железнякова.

«Рома! Без слов! Герой!» — написала фигуристка Аделина Сотникова.

«Ты крутой! Ты стимул и пример для всех нас!» — добавила теннисистка Елена Веснина.

«Мы тобой гордимся! Да, тяжело, но ты мужик — держись! Сила духа плюс характер! Только так! Вперед! Пример для многих», — подчеркнула телеведущая Лера Кудрявцева.

«Мужик! Человек с мощнейшим духом! Я всегда отдавал должное Роману как большому спортсмену. Я восхищен его мужеством, упорством и жизнелюбием! Для нас он является огромным примером. Поймал его фирменный чемпионский взгляд в этом видео. Я совершенно не удивлюсь, если мы его увидим на льду. Роман — человек с безграничными возможностями», — отреагировал на видео Дмитрий Губерниев.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной и дочерью Анастасией Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров с супругой Оксаной Домниной и дочерью Анастасией Фото: Russian Look/Globalllokpress Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские игры, Турин, 2006 год Фото: Russian Look/Globalllokpress Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские игры, Турин, 2006 год Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период» Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период» Фото: Агентство «Москва» Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2006 г. Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади Фото: Агентство «Москва» Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2006 г. Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров (Брунгильда) во время премьеры ледового циркового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фигурист Роман Костомаров (Брунгильда) во время премьеры ледового циркового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз» Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роман Костомаров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров Фото: Социальные сети Роман Костомаров

Вернется ли Костомаров в фигурное катание

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, Костомаров мог бы участвовать в Паралимпийских играх. Он находится в отличной физической форме, что позволит принять участие в том виде спорта, в котором он захочет, отметила парламентарий в беседе с NEWS.ru.

«Я как-то пыталась в интернете найти видео, как люди с протезами катаются на коньках. Если Роман захочет снова участвовать в соревнованиях, встает вопрос, какой уровень катания от него потребуется. Допускаю, что ему захочется себя попробовать в каком-то другом виде спорта, потому что вижу — он в хорошей спортивной форме», — рассказала Журова.

Сегодня депутат Госдумы порадовалась за Костомарова, узнав о его выписке. «Мы с Романом лично не общались, близкие скрывали даже больницу, где он лежит, так как было очень много внимания и слухов по этому поводу, поэтому правильно делали ребята, что держали все в тайне. Конечно, я безумно рада, что Романа выписали, что идет на поправку. За это время мне постоянно звонили друзья и знакомые, переживали, спрашивали о его состоянии. Уверена, что врачи сделали максимум того, что вообще могли, так что Роман, бесспорно, им благодарен», — отметила Журова.

Заслуженный тренер РФ Александр Жулин, работавший с Костомаровым, тоже высказался о возвращении Романа на лед. В комментарии ТАСС он заявил, что это «однозначно произойдет», а Костомаров является его героем.

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