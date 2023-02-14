«Некроз не останавливается»: реаниматолог о состоянии Костомарова Реаниматолог Емельянов заявил, что у Костомарова сохраняется угроза некроза

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Костомаров

Врач-реаниматолог Сергей Емельянов прокомментировал для NEWS.ru сообщения СМИ об ампутации олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову обеих кистей и стоп на фоне некроза. Медик подчеркнул, что процесс отмирания тканей остановить невозможно, поэтому в крайнем случае хирурги могут принять решение «отнять» часть конечностей. Медик добавил, что повторное заражение вызывает даже микроскопическая частичка зараженной ткани.

Если в организме останется хотя бы микроскопическая частичка зараженной ткани, то угроза отмирания тканей сохраняется. Некроз не останавливается, процесс идет на микроскопическом уровне. И надо быть полностью уверенным, что процесс остановлен. Врачи ампутируют часть конечности в крайнем случае. Если при ампутации захватили живую ткань, не пораженную, то опасность снимается, так некроз можно остановить, — отметил Емельянов.

По его словам, решения о таком оперативном вмешательстве принимает не один врач: «собираются коллоквиумы, пятиминутки с микрохирургами, хирургами, терапевтами, реаниматологами, сразу на стол пациента не кладут». Эксперт добавил, что некроз чаще всего начинается из-за нарушения кровообращения.

Обычно некроз начинается из-за нарушения кровообращения. Инфекция пристегивается потом. Некроз, инфекция — это всегда внешний фактор. Сама пневмония, нарушение кровообращения и некроз не связаны друг с другом. Может быть тромбоз, синдром длительного сдавливания, давление, а капиллярные сосуды не справляются со снабжением тканей кислородом, — рассказал Емельянов.

По мнению реаниматолога, психологический настрой и воля к жизни играют главную роль в выздоровлении. Он подчеркнул, что в таком случае человек выкарабкается, даже если у него нет спортивной подготовки. Медик напомнил историю советского военного летчика Алексея Маресьева, который получил обморожение, потерял обе ноги, но потом вновь начал летать.

Ранее в СМИ появились сообщения об ампутации Костомарову обеих кистей. Но мать спортсмена Валентина Костомарова опровергла данную информацию и отказалась раскрывать детали лечения.