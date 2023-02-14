KP.RU: Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе кисти рук, пишет KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах. Собеседник издания отметил, что специалисты не смогли спасти конечности спортсмена, так как некроз продолжал прогрессировать. По его словам, фигуристу становилось все «хуже и хуже».

Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук, — рассказал KP.RU источник в медицинских кругах.

Журналисты при этом уточнили, что официальное подтверждение информации не получено.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если некроз будет угрожать его жизни. По данным канала, пальцы рук спортсмена почернели и неактивны. По данным «112», Костомаров пришел в себя после операции: на правой стопе удалили пятку и некоторые пальцы. Канал сообщает, что состояние спортсмена медики оценивают как крайне тяжелое и пока не рискуют снимать его с аппарата ИВЛ.

Спортивный врач Александр Алешин сообщил, что успех борьбы врачей за сохранение рук фигуриста Романа Костомарова от распространения некроза тканей будет зависеть от его сосудов, которые находятся в плохом состоянии. Он назвал ситуацию со здоровьем спортсмена тревожной. Эксперт подчеркнул, что рядом с Костомаровым постоянно находятся врачи, которые наблюдают за динамикой его состояния.