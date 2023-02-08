Спортивный врач оценил шансы на сохранение рук Костомарова от ампутации Врач Алешин: сохранение рук Костомарова от ампутации будет зависеть от состояния его сосудов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Успех борьбы врачей за сохранение рук фигуриста Романа Костомарова от распространения некроза тканей будет зависеть от его сосудов, которые находятся в плохом состоянии, рассказал спортивный врач Александр Алешин. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он назвал ситуацию со здоровьем спортсмена тревожной. Эксперт подчеркнул, что рядом с Костомаровым неотлучно находятся врачи, которые наблюдают за динамикой его состояния.

Судя по поступающей информации, ситуация с Романом Костомаровым крайне тревожная. <...> Сохранность рук зависит от состояния сосудов, которые, это легко предположить, к сожалению, в плохом состоянии, — сказал Алешин.

Врач заявил, что не хотел бы давать прогнозов насчет состояния Костомарова. Он также выразил надежду на то, что организм спортсмена найдет в себе внутренние резервы, чтобы восстановиться.

Заслуженный врач России Андрей Осипов ранее заявил, что Костомарову могут ампутировать обе ноги. Специалист отметил, что это единственная возможность предотвратить распространение инфекции. Врач уточнил, что, исходя из информации в СМИ, состояние фигуриста остается тяжелым. По словам Осипова, возможно дальнейшее распространение инфекции.