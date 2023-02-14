Мать Костомарова ответила на вопрос об ампутации кистей рук у сына SHOT: мать Костомарова опровергла сообщения об ампутации кистей рук у сына

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период»

Информация об ампутации кистей рук у олимпийского чемпиона Романа Костомарова не соответствует действительности, рассказала Telegram-каналу SHOT мать спортсмена Валентина Костомарова. Она отметила, что пока семья фигуриста не будет давать никаких комментариев о состоянии Костомарова.

И вообще: половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему своё время, — сказала Валентина Костомарова.

14 февраля портал KP.RU со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что спортсмену ампутировали обе кисти рук. Собеседник издания пояснил, что специалисты не смогли спасти конечности спортсмена, так как некроз продолжал прогрессировать. По его словам, фигуристу становилось все «хуже и хуже».

Telegram-канал «112» ранее писал, что Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если некроз будет угрожать его жизни. По данным канала, пальцы рук спортсмена почернели и неактивны. По данным «112», Костомаров пришел в себя после операции: на правой стопе удалили пятку и некоторые пальцы. Канал сообщает, что состояние спортсмена медики оценивают как крайне тяжелое и пока не рискуют снимать его с аппарата ИВЛ.