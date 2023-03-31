Биография Романа Костомарова: спорт, ледовые шоу и личная жизнь Каких успехов фигурист добился в танцах на льду и почему внезапно заболел

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Роман Костомаров

Роман Сергеевич Костомаров родился 8 февраля 1977 года в простой семье москвичей, далекой от профессионального спорта. Мама будущего чемпиона работала поваром, а папа — электриком.

Маленький Рома грезил спортом, но на первых порах ему не везло: в секциях гимнастики и плавания ему отказали. Зато с фигурным катанием все сложилось, знакомая родителей в Ледовом дворце посоветовала ребенку попробовать себя. Спустя короткое время Роман уже блистал на показательных выступлениях и не представлял своей жизни без льда и коньков.

Спортивная биография Романа Костомарова

Талантливого парня через некоторое время приметила Лидия Караваева — его первый тренер. С тех пор в жизни Романа Костомарова началась эпоха большого спорта. Сначала он катался в тандеме с дочкой тренера — Катериной Давыдовой. Пара взяла золото среди юниоров на чемпионате мира в 1996 году, а через год заняла третье место в чемпионате России.

Тогда же, в 1997-м, тандем отправился в Южную Корею на Универсиаду, где его дисквалифицировали за дисциплинарные нарушения со стороны Романа. В том же году Костомаров получил еще одно взыскание на чемпионате в Австрии. По словам самого спортсмена, оба инцидента были связаны с употреблением алкоголя.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

В 1998 году в биографии Романа Костомарова наступил новый этап: он перебрался в США. Поначалу в этой стране фигуристу было тяжело, тренировки отнимали много времени и на зарабатывание денег сил не оставалось. Приходилось жить в общежитиях и питаться фастфудом. Поначалу тренеры не считали фигуриста перспективным и не уделяли ему много внимания, но потом его заметила Наталья Линичук и поставила в пару с Татьяной Навкой.

Пара откаталась около года, но из-за постоянных конфликтов на льду Роман поменял партнершу и весь следующий год катался в тандеме с Анной Семенович. Но и с ней на площадке возникали перепалки. Затем в спортивной биографии Романа Костомарова опять появилась Навка вместе с тренером Александром Жулиным.

Пара изначально была настроена на победу и небольшими, но уверенными шагами шла к своей цели. Они дважды брали серебро на чемпионатах России, в 2002-м стали десятыми в Солт-Лейк-Сити, а уже через два года взяли золото на чемпионате мира. В 2006 году мечта партнеров наконец-то сбылась — они выиграли олимпийское золото. После этого триумфа тандем объявил о завершении карьеры в профессиональном спорте.

Фото: shutterstock.com

Жизнь Костомарова во время ледовых шоу

Тогда же, в 2006 году, на отечественном ТВ стартовал первый сезон шоу «Звезды на льду», оно получило огромную популярность среди телезрителей. В проект позвали и Навку, и Костомарова. Партнером Татьяны стал Марат Башаров, с которым она заняла первое место. Роман с Екатериной Гусевой в число призеров не вошли.

Во втором сезоне шоу с новым названием «Ледниковый период» Роман Костомаров работал с Чулпан Хаматовой. На этот раз партнерам удалось выиграть. Больше всего зрителям запомнился танец под ирландскую музыку. В следующих сезонах фигурист выступал с Аленой Бабенко, Юлией Ковальчук, Марусей Зыковой, Александрой Урсуляк и с Анжеликой Кашириной.

В это же время в биографии Романа Костомарова появилось новое увлечение — съемки в кино. Фигурист участвовал в съемках сериала «Жаркий лед», который повествовал о закулисной жизни спортсменов, борьбе, конкуренции, ссорах и спорах. Сниматься Роману понравилось, в интервью он часто говорил о том, что готов начать карьеру актера. После этого спортсмен участвовал еще в двух лентах — «Близкий враг» и «На измене».

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Затем Роман стал участником нового проекта на федеральном канале «Лед и пламень», где фигуристу предстояло освоить новое для себя амплуа танцора. Там с певицей Сати Казановой он взял почетную бронзу.

В следующее телешоу «Ледниковый период. Кубок профессионалов» пригласили только спортсменов, без звезд шоу-бизнеса и актеров. Всего было два таких сезона, и во втором в паре со своей партнершей по Олимпийским играм Татьяной Навкой Костомаров показал один из самых запоминающихся номеров сезона под музыку из киноленты «Анна Каренина».

В 2018 году Роман Костомаров опять сменил амплуа, выступив в качестве тренера и участника жюри в шоу «Ледниковый период. Дети». Однако в 2020-м снова сам встал на коньки в паре с телеведущей Региной Тодоренко. В 2022 году партнершей Романа стала Валерия Ланская, которая ранее уже была участницей проекта. Пара тренировалась по пять часов в день, но в итоге заняла лишь седьмое место.

Все это время Роман Костомаров участвовал в ледовых представлениях Ильи Авербуха, среди которых сказочное шоу «Волшебник из страны Оз», мюзиклы «Анна Каренина» и «Кармен». Кроме того, фигурист становился участником программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Пока все дома».

Личная жизнь Романа Костомарова

Впервые о личной жизни Романа Костомарова заговорили в 2004 году, когда он сыграл свадьбу с Юлией Лаутовой. Избранница тоже была фигуристкой, а встречаться они начали еще в 1998-м, перед отъездом Романа в США. Жизнь на два континента не способствовала укреплению отношений, и после свадьбы Юлия оставила спортивную карьеру, переехав к Роману в Соединенные Штаты Америки.

Однако отношения не сложились, вскоре пара объявила о разрыве. По словам Юлии, супруг думал о золотой медали больше, чем о ней. Поэтому брак дал трещину.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Оксана Домнина и Роман Костомаров

С нынешней женой Оксаной Домниной фигурист познакомился еще в 2001 году на гастролях «Ледовой симфонии» Авербуха. Чувства возникли не сразу, тем более Роман официально встречался с Юлией, а Оксана была ее подругой. Но уже через год после развода Костомарова пара начала жить вместе.

Спустя четыре года в биографии Костомарова случился радостный момент — родилась дочь, но он не спешил официально жениться на Оксане. В СМИ их называли одной из красивейших пар шоу-бизнеса, но в 2013 году они сообщили об окончании отношений. Во время участия в «Ледниковом периоде» Оксана встретила актера Владимира Яглыча, между ними моментально пробежала искра. К началу 2014 года эта искра погасла, и девушка вернулась к фигуристу.

После этого личная жизнь Романа Костомарова наладилась: пара поженилась и прошла обряд венчания. А в 2016 году у них родился сын. Супруги не очень любили афишировать свою жизнь, долго держали в тайне беременность Оксаны. Но затем Роман начал активно постить фото в соцсетях.

Жизнь Романа Костомарова во время болезни

Переломный момент случился в биографии Костомарова 10 января 2023 года. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на пневмонию. В больнице диагноз подтвердили, спортсмена подключили к аппарату ИВЛ. Причиной такого состояния стала запущенность болезни. По словам коллег, Роман сильно кашлял, но продолжал посещать тренировки, несмотря на высокую температуру.

Фигуриста вводили в медикаментозную кому, но из-за плохого кровообращения начался некроз тканей. Врачи были вынуждены ампутировать спортсмену стопы и несколько пальцев на руках. По словам работников клиники, Роман сам дал согласие на эту операцию.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Оксана Домнина и Роман Костомаров

После этого спортсмен перенес несколько микроинсультов, врачи предполагали частичное повреждение мозга. По состоянию на 27 марта Роман пришел в себя и начал общаться с близкими. Сейчас, по словам врачей, жизни Романа Костомарова ничего не угрожает.

Однако из-за сильнодействующих лекарств лечащий врач спортсмена предполагает повреждение печени и почек. На данный момент Роману предстоит полное обследование организма, длительный период реабилитации и протезирование ампутированных конечностей.

Поклонники и коллеги спортсмена всячески пытаются его поддержать: пишут в соцсетях подбадривающие комментарии и записывают мотивирующие видео. Оксана Домнина же просит пока не вмешиваться в жизнь семьи и дать Роману прийти в себя.

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