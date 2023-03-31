Роман Сергеевич Костомаров родился 8 февраля 1977 года в простой семье москвичей, далекой от профессионального спорта. Мама будущего чемпиона работала поваром, а папа — электриком.
Маленький Рома грезил спортом, но на первых порах ему не везло: в секциях гимнастики и плавания ему отказали. Зато с фигурным катанием все сложилось, знакомая родителей в Ледовом дворце посоветовала ребенку попробовать себя. Спустя короткое время Роман уже блистал на показательных выступлениях и не представлял своей жизни без льда и коньков.
Спортивная биография Романа Костомарова
Талантливого парня через некоторое время приметила Лидия Караваева — его первый тренер. С тех пор в жизни Романа Костомарова началась эпоха большого спорта. Сначала он катался в тандеме с дочкой тренера — Катериной Давыдовой. Пара взяла золото среди юниоров на чемпионате мира в 1996 году, а через год заняла третье место в чемпионате России.
Тогда же, в 1997-м, тандем отправился в Южную Корею на Универсиаду, где его дисквалифицировали за дисциплинарные нарушения со стороны Романа. В том же году Костомаров получил еще одно взыскание на чемпионате в Австрии. По словам самого спортсмена, оба инцидента были связаны с употреблением алкоголя.
В 1998 году в биографии Романа Костомарова наступил новый этап: он перебрался в США. Поначалу в этой стране фигуристу было тяжело, тренировки отнимали много времени и на зарабатывание денег сил не оставалось. Приходилось жить в общежитиях и питаться фастфудом. Поначалу тренеры не считали фигуриста перспективным и не уделяли ему много внимания, но потом его заметила Наталья Линичук и поставила в пару с Татьяной Навкой.
Пара откаталась около года, но из-за постоянных конфликтов на льду Роман поменял партнершу и весь следующий год катался в тандеме с Анной Семенович. Но и с ней на площадке возникали перепалки. Затем в спортивной биографии Романа Костомарова опять появилась Навка вместе с тренером Александром Жулиным.
Пара изначально была настроена на победу и небольшими, но уверенными шагами шла к своей цели. Они дважды брали серебро на чемпионатах России, в 2002-м стали десятыми в Солт-Лейк-Сити, а уже через два года взяли золото на чемпионате мира. В 2006 году мечта партнеров наконец-то сбылась — они выиграли олимпийское золото. После этого триумфа тандем объявил о завершении карьеры в профессиональном спорте.
Жизнь Костомарова во время ледовых шоу
Тогда же, в 2006 году, на отечественном ТВ стартовал первый сезон шоу «Звезды на льду», оно получило огромную популярность среди телезрителей. В проект позвали и Навку, и Костомарова. Партнером Татьяны стал Марат Башаров, с которым она заняла первое место. Роман с Екатериной Гусевой в число призеров не вошли.
Во втором сезоне шоу с новым названием «Ледниковый период» Роман Костомаров работал с Чулпан Хаматовой. На этот раз партнерам удалось выиграть. Больше всего зрителям запомнился танец под ирландскую музыку. В следующих сезонах фигурист выступал с Аленой Бабенко, Юлией Ковальчук, Марусей Зыковой, Александрой Урсуляк и с Анжеликой Кашириной.
В это же время в биографии Романа Костомарова появилось новое увлечение — съемки в кино. Фигурист участвовал в съемках сериала «Жаркий лед», который повествовал о закулисной жизни спортсменов, борьбе, конкуренции, ссорах и спорах. Сниматься Роману понравилось, в интервью он часто говорил о том, что готов начать карьеру актера. После этого спортсмен участвовал еще в двух лентах — «Близкий враг» и «На измене».
Затем Роман стал участником нового проекта на федеральном канале «Лед и пламень», где фигуристу предстояло освоить новое для себя амплуа танцора. Там с певицей Сати Казановой он взял почетную бронзу.
В следующее телешоу «Ледниковый период. Кубок профессионалов» пригласили только спортсменов, без звезд шоу-бизнеса и актеров. Всего было два таких сезона, и во втором в паре со своей партнершей по Олимпийским играм Татьяной Навкой Костомаров показал один из самых запоминающихся номеров сезона под музыку из киноленты «Анна Каренина».
В 2018 году Роман Костомаров опять сменил амплуа, выступив в качестве тренера и участника жюри в шоу «Ледниковый период. Дети». Однако в 2020-м снова сам встал на коньки в паре с телеведущей Региной Тодоренко. В 2022 году партнершей Романа стала Валерия Ланская, которая ранее уже была участницей проекта. Пара тренировалась по пять часов в день, но в итоге заняла лишь седьмое место.
Все это время Роман Костомаров участвовал в ледовых представлениях Ильи Авербуха, среди которых сказочное шоу «Волшебник из страны Оз», мюзиклы «Анна Каренина» и «Кармен». Кроме того, фигурист становился участником программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Пока все дома».
Личная жизнь Романа Костомарова
Впервые о личной жизни Романа Костомарова заговорили в 2004 году, когда он сыграл свадьбу с Юлией Лаутовой. Избранница тоже была фигуристкой, а встречаться они начали еще в 1998-м, перед отъездом Романа в США. Жизнь на два континента не способствовала укреплению отношений, и после свадьбы Юлия оставила спортивную карьеру, переехав к Роману в Соединенные Штаты Америки.
Однако отношения не сложились, вскоре пара объявила о разрыве. По словам Юлии, супруг думал о золотой медали больше, чем о ней. Поэтому брак дал трещину.
С нынешней женой Оксаной Домниной фигурист познакомился еще в 2001 году на гастролях «Ледовой симфонии» Авербуха. Чувства возникли не сразу, тем более Роман официально встречался с Юлией, а Оксана была ее подругой. Но уже через год после развода Костомарова пара начала жить вместе.
Спустя четыре года в биографии Костомарова случился радостный момент — родилась дочь, но он не спешил официально жениться на Оксане. В СМИ их называли одной из красивейших пар шоу-бизнеса, но в 2013 году они сообщили об окончании отношений. Во время участия в «Ледниковом периоде» Оксана встретила актера Владимира Яглыча, между ними моментально пробежала искра. К началу 2014 года эта искра погасла, и девушка вернулась к фигуристу.
После этого личная жизнь Романа Костомарова наладилась: пара поженилась и прошла обряд венчания. А в 2016 году у них родился сын. Супруги не очень любили афишировать свою жизнь, долго держали в тайне беременность Оксаны. Но затем Роман начал активно постить фото в соцсетях.
Жизнь Романа Костомарова во время болезни
Переломный момент случился в биографии Костомарова 10 января 2023 года. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на пневмонию. В больнице диагноз подтвердили, спортсмена подключили к аппарату ИВЛ. Причиной такого состояния стала запущенность болезни. По словам коллег, Роман сильно кашлял, но продолжал посещать тренировки, несмотря на высокую температуру.
Фигуриста вводили в медикаментозную кому, но из-за плохого кровообращения начался некроз тканей. Врачи были вынуждены ампутировать спортсмену стопы и несколько пальцев на руках. По словам работников клиники, Роман сам дал согласие на эту операцию.
После этого спортсмен перенес несколько микроинсультов, врачи предполагали частичное повреждение мозга. По состоянию на 27 марта Роман пришел в себя и начал общаться с близкими. Сейчас, по словам врачей, жизни Романа Костомарова ничего не угрожает.
Однако из-за сильнодействующих лекарств лечащий врач спортсмена предполагает повреждение печени и почек. На данный момент Роману предстоит полное обследование организма, длительный период реабилитации и протезирование ампутированных конечностей.
Поклонники и коллеги спортсмена всячески пытаются его поддержать: пишут в соцсетях подбадривающие комментарии и записывают мотивирующие видео. Оксана Домнина же просит пока не вмешиваться в жизнь семьи и дать Роману прийти в себя.
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