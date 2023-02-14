Журова призвала поддержать Костомарова коллективной молитвой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Конькобежка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила важность поддержки фигуриста Романа Костомарова и заявила, что коллективная молитва способна поспособствовать его выздоровлению, передают «Народные Новости». Она поддержала инициативу Ильи Авербуха, который передаст часть средств от продажи билетов на всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе» на реабилитацию Костомарова. По ее словам, зрители смогут приблизить выздоровление спортсмена «своей энергетикой» и с помощью «посланных во вселенную слов».

Я уверена, что мы все можем молиться и переживать за него. Коллективная молитва имеет огромную силу. На самом деле, здесь только это остается <...> Зрители своей энергетикой, своим хорошими, посланными во вселенную, словами в его поддержку будут приближать выздоровление, — заявила Журова.

Депутат подчеркнула, что позитивные мысли и пожелания выздоровления помогут улучшить состояние Костомарова. Также она добавила, что не может с уверенностью говорить о том, что информация об ампутации ступней спортсмена является правдивой. По ее словам, никто на данный момент не может дать точной информации о том, что сейчас происходит с Костомаровым. Парламентарий уточнила, что его семья правильно поступает, когда не дает лишней информации насчет здоровья спортсмена.

Всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе» в поддержку Романа Костомарова стартует 24 февраля в Череповце Вологодской области и пройдет в 19 городах России. Перед зрителями выступят Алексей Ягудин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Медведева и Федор Федотов, Артем Федорченко, Алла Михеева и другие.

Врач-реаниматолог Сергей Емельянов ранее прокомментировал сообщения СМИ об ампутации олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову обеих кистей и стоп на фоне некроза. Медик подчеркнул, что процесс отмирания тканей остановить невозможно, поэтому в крайнем случае хирурги могут принять решение «отнять» часть конечностей. Медик добавил, что повторное заражение вызывает даже микроскопическая частичка зараженной ткани.