В Госдуме отреагировали на новость о выписке Костомарова из больницы Депутат Журова поблагодарила врачей Костомарова за работу

Фото: Социальные сети

Вокруг болезни фигуриста Романа Костомарова было много слухов, так что родственники спортсмена не зря держали в тайне подробности, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России Светлана Журова. Она также поздравила Костомарова с выпиской и выразила благодарность врачам.

Мы с Романом лично не общались, близкие скрывали даже больницу, где он лежит, так как было очень много внимания и слухов по этому поводу, поэтому правильно делали ребята, что держали все в тайне. Конечно, я безумно рада, что Романа выписали, что идет на поправку. За это время мне постоянно звонили друзья и знакомые, переживали, спрашивали о его состоянии. Уверена, что врачи сделали максимум того, что вообще могли, так что Роман, бесспорно, им благодарен, — сказала Журова.

Ранее Костомаров опубликовал видео с выписки из больницы. Он поблагодарил врачей за спасенную жизнь, а также жену и брата за то, что ухаживали за ним.

До этого Костомаров поделился видео, где занимается в тренажерном зале после ампутации ног и кистей рук. Фигурист признался, что реабилитация дается ему нелегко, но тренировки отвлекают «от всего происходящего в жизни». Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в интервью NEWS.ru призналась, что Костомаров, возможно, будет первым спортсменом, который вернется к соревнованиям с такими травмами.