Как тренируется Роман Костомаров на протезах: новые кадры Фигурист занимается в тренажерном зале после ампутации ног и кистей рук

Фото: Социальная сеть

Олимпийский чемпион Роман Костомаров восстанавливается после перенесенных ампутаций. Спортсмен активно делится в социальной сети видеороликами с реабилитации. «Спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — написал Костомаров 4 июля на личной странице.

На кадрах фигурист тренируется на беговой дорожке. Можно заметить, что Роман чувствует себя увереннее на протезах. Напомним, что из-за некроза Костомарову ампутировали стопы и голени, а позже он лишился кистей рук. Несмотря на такие серьезные проблемы со здоровьем, бывший партнер Татьяны Навки по танцам на льду старается сохранять оптимизм. Олимпийская чемпионка поддерживала Романа и его семью все это время.

«Вопреки расхожему мнению, спортсмены — не боги, а тоже люди. И случиться с нами может все, что угодно. Гораздо важнее тут не сломаться, продолжать жить. Роман очень сильный. Я точно знаю, что все будет хорошо. Он активно проходит реабилитацию, есть положительная динамика. Его семья, мы все — товарищи, друзья и коллеги — рядом. И миллионы людей со всей страны поддерживают его. Он это знает, и это придает ему сил», — рассказывала Навка.

Директор Центра медицинской реабилитации, травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой ранее делился с NEWS.ru, сколько Роман будет привыкать к протезам.

«Раз он уже тренируется в протезах, значит, однозначно к ним привыкает. Время самого привыкания к протезам зависит от состояния мягких тканей. От месяца до четырех могут стоять временные протезы. Процесс реабилитации запущен, раз он тренируется, есть положительная динамика. Раньше месяца обсуждать привыкание бессмысленно», — рассказывал Терновой.

Как тренируется Костомаров на протезах — в фотогалерее NEWS.ru.