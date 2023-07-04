Навка прокомментировала новое видео тренировки Костомарова с протезами Навка рассказала о надежде снова увидеть Костомарова на льду

Фото: Социальные сети

Роман Костомаров

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала NEWS.ru, что гордится новыми успехами в восстановлении фигуриста Романа Костомарова после операций по ампутации конечностей. Она отметила, что мечтает снова увидеть его на льду.

Вся страна рада и гордится Романом Костомаровым, мы все следим за его успехами и восстановлением. Я, как и в принципе все любители фигурного катания и фанаты, мечтаем снова увидеть его на льду, хочется верить, что так все и будет, — сказала Навка.

Она подчеркнула, что делать прогнозы относительно его возвращения к соревнованиям очень сложно, поскольку существует много нюансов, о которых еще неизвестно. Она добавила, что в мире могло даже и не быть таких случаев, когда спортсмен с такими травмами возвращался обратно в спорт. При этом олимпийская чемпионка выразила надежду, что Костомаров станет первым или одним из них.

Я даже не знаю, есть ли прецеденты в мире, когда с такими травмами спортсмен возвращался к соревнованиям, возможно, это будет первым таким случаем. По крайней мере, я верю в это безумно и в Романе никогда не сомневалась, — резюмировала она.

В начале января спортсмен был госпитализирован с диагнозом «пневмония», у него возникли осложнения, начался некроз. В феврале врачи решили ампутировать стопы ног из-за заражения крови, которое могло привести к летальному исходу. В конце того же месяца Костомаров, как сообщали СМИ, перенес инсульт. В марте появилась информация, что Роману гораздо лучше и он начал говорить. 8 мая фигурист уже впервые пообщался с подписчиками после тяжелой болезни.

26 июня Костомаров опубликовал в социальных сетях первое видео с момента госпитализации: он на протезах крутит педали велотренажера. Видео спортсмен сопроводил подписью: «Ох уж непросто это все... Ни морально, ни физически, мягко говоря. Но едем дальше! Впереди самое сложное».

4 июля Костомаров разместил в соцсети новое видео тренировок после ампутаций. По его словам, спорт и занятия помогают ему отвлечься от «всего происходящего в жизни».