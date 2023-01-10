«112»: олимпийского чемпиона Костомарова госпитализировали с пневмонией

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова госпитализировали в одну из столичных больниц с бронхопневмонией, передает Telegram-канал «112». По сведениям канала, ковид-тест спортсмена показал отрицательный результат. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

10 января вечером фигурист резко почувствовал себя хуже, у него начались сильные боли в груди. Было принято решение о госпитализации.

5 января стало известно, что российский режиссер и актер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии. По информации источника, у него диагностировано заражение коронавирусом. Изначально Михалкова доставили в ГКБ № 67, однако затем врачи приняли решение перевезти 77-летнего режиссера в другое медицинское учреждение.

6 января Telegram-канал «360» сообщил, что врачи диагностировали у режиссера грипп с признаками системного воспаления. Помимо этого, по данным канала, медики выявили у режиссера проблемы с кишечником. В публикации сообщается, что за его состоянием здоровья наблюдают врачи. Собеседник «360» подчеркнул, что в данный момент режиссер находится на низком потоке кислорода. Как указал источник, дыхательный процесс Михалкова идет в нормальном режиме.