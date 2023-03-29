Костомарову сделают протезы стоп и кистей: врачи раскрыли детали операции Последние новости о состоянии Романа Костомарова вселяют надежду, что фигурист сможет встать на ноги

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Роман Костомаров

Состояние олимпийского чемпиона — 2006 в танцах на льду Романа Костомарова стабилизировалось спустя почти три месяца нахождения в «Коммунарке». По последней информации, он вышел на связь и записал голосовое сообщение хореографу Илье Авербуху. Сейчас 46-летнего спортсмена будут готовить к протезированию. Врачи раскрыли NEWS.ru детали предстоящих операций.

Какие последние новости о состоянии Костомарова

Накануне хореограф Илья Авербух рассказал, что Роман Костомаров впервые за долгое время вышел на связь. 8 февраля, в день рождения Романа, друзья записали ему видеопоздравление, на которое фигурист смог ответить спустя почти два месяца.

«Несколько дней назад он записал ответное голосовое сообщение, в нем чувствуется очень сильная мотивация. Он даже пошутил, мол, сейчас „меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята“», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Сейчас Костомарова готовят к протезированию. Источник в больнице сообщил RT, что олимпийского чемпиона полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и сейчас проводят общий мониторинг его состояния. В скором времени Костомарова ждет следующий этап лечения — подготовка к протезированию.

«Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию», — обнадеживают в больнице.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Больница в Коммунарке

Какие протезы поставят Костомарову и сколько они стоят

Заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев для заверил NEWS.ru, что даже с протезами можно заниматься спортом.

«Сейчас существуют бионические протезы, это скрупулезная работа. Если это протезирование кисти, то пациенты с таким протезом спокойно берут чашку, вживляют нейроны, они могут сказать, холодная или горячая чашка. Сейчас бионика на очень высоком уровне, но не из дешевых. Думаю, несколько миллионов», — сказал Королев.

Он добавил, что протезы, как правило, устанавливаются на всю жизнь, но за ними нужно следить.

«Все делается индивидуально, подбирают размер, материал, функционал — что требует от протезистов пациент. Либо ему достаточно, чтобы кисть просто двигалась, либо ему надо манипулировать ею вплоть до составления каллиграфических подписей», — рассказал врач.

Травматолог на личном опыте знает, что протезы — не помеха для занятия спортом:

«Всё есть, стопы есть. Полностью совершенно сможет [Костомаров] ходить. Я занимаюсь хоккеем профессионально в Ночной хоккейной лиге, со мной играет пациент. Так вот, я узнал, что у него бионический протез ноги, только через год, когда он приехал ко мне на обследование как к врачу. А так я не знал, что у него протез. Бионика — это что-то. Это хирургическое вмешательство. К этому протезу подсоединяются сухожилия, мышцы, нейродатчики. И человек управляет кистью как собственной», — уточнил травматолог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров

Как Костомарова будут готовить к протезированию

Невролог и реабилитолог Александр Комаров рассказал NEWS.ru, какую подготовку перед протезированием предстоит пройти Роману Костомарову.

«У Романа есть непростой вопрос, связанный с системным капилляротоксикозом. Протезирование будет организовываться не сейчас, а чуть позже. Сейчас его нужно стабилизировать с точки зрения организма и системы кровоснабжения конечностей. Протезирование будет многокомпонентное. Для того чтобы правильно сформировать культю, нужно хорошее кровообращение и хороший уклад лоскута, а это может быть сделано только на хорошем кровяном питании», — рассказал Комаров.



Он подтвердил, что сейчас изготавливают протезы и для кистей, и для стоп. По словам врача, перспективы Костомарова в случае протезирования «очень хорошие, есть много протезов, которые могут позволить Костомарову вернуться даже на лед».

«На ногах ему ампутировали стопы до голени, это как миновзрывная ампутация, и остается только голень. Ставится бионический протез стопы, и он функционален. На руках одну кисть ампутировали полностью, а на второй пальцы, то есть там, где пальцы, может быть бионическая перчатка, а где рука — бионический протез кисти. По сравнению с тяжелыми миновзрывными или другими травматическими повреждениями центральной нервной системы или опоро-двигательного аппарата у него хорошие шансы на реабилитацию, если справится с капилляротоксикозом», — добавил Комаров.

Как живет с протезами Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти

Ситуация Романа близка Маргарите Грачевой — в 2017-м она лишилась костей рук после того, как бывший муж вывез ее в лес и потребовал «признаться в изменах». В порыве гнева он отрубил женщине топором кисти рук. После сам отвез в больницу и сдался полиции. Медики пришили пострадавшей левую кисть, двигательная функция которой частично восстановилась, вместо правой руки установили бионический протез.

«Протез может получить любой человек с ампутацией, однако они бывают разными — есть косметические, есть бионические, — объясняла Грачева. — У меня бионический, он управляется, так скажем, от головы. Его минимальная цена — от двух миллионов рублей, что создает сложность. Было бы очень хорошо, если бы эти модели стали более доступными для людей, нуждающихся в протезах».

Сейчас Маргарита снова замужем, полтора года назад она родила третьего ребенка.