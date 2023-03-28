Костомарова готовят к протезированию RT: врачи готовят Костомарова к протезированию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роман Костомаров

Врачи готовят олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова к протезированию, сообщает RT со ссылкой на источник. По его словам, все операции завершены, фигурист пришел в себя, ему убрали трахеостому и отключили аппарат вентиляции легких.

Сейчас проводится общий мониторинг с тем, чтобы убедиться, что ситуация полностью стабилизирована и можно переходить к следующему этапу лечения — подготовке Костомарова к протезированию. Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию, — рассказал источник.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

Telegram-канал «112» сообщал, что врачи также диагностировали у фигуриста серьезные проблемы с печенью из-за сильнодействующих лекарств. Коллега спортсмена Илья Авербух рассказал, что Костомаров уже может самостоятельно общаться с людьми при помощи голоса, на днях записал голосовое сообщение.