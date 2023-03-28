Врач рассказал, когда Костомаров будет готов к протезированию Реабилитолог Комаров: Костомаров будет готов к протезированию при стабилизации организма

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров будет готов к протезированию только при стабилизации организма и системы кровоснабжения конечностей, заявил NEWS.ru реабилитолог и невролог Александр Комаров. По его словам, сейчас протезирование осложняется системным капилляротоксикозом.

Протезирование не будет организовываться сейчас, а чуть позже. Оно [протезирвоание] будет многокомпонентным. Для того чтобы правильно сформировать культю, нужно хорошее кровообращение и хороший уклад лоскута, а это может быть сделано только на хорошем кровяном питании. Начало протезирование возможно когда улучшится кровоснабжение и сформируется правильное питание по периферии, — объяснил Комаров.

Ранее RT со ссылкой на источник сообщил, что врачи готовят Костомарова к протезированию. Отмечается, что все операции завершены, спортсмен пришел в себя, ему убрали трахеостому и отключили аппарат вентиляции легких. СМИ предполагали, что он перенес ампутацию стопы и кистей.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

Telegram-канал «112» сообщал, что врачи также диагностировали у фигуриста серьезные проблемы с печенью из-за сильнодействующих лекарств. Коллега спортсмена Илья Авербух рассказал, что Костомаров уже может самостоятельно общаться с людьми при помощи голоса, на днях записал голосовое сообщение.