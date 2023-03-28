Травматолог заявил, что Костомаров сможет ходить с протезом стопы Травматолог Королев заявил, что Костомаров сможет ходить с бионическим протезом стопы

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров сможет ходить с бионическим протезом стопы, если данная операция ему понадобится, рассказал NEWS.ru заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев. Он добавил, что современные технологии позволяют пациентам полноценно играть в хоккей с бионической ногой.

Все есть, [протезы] стоп есть. Полностью, совершенно, [Костомаров] сможет ходить. Я занимаюсь хоккеем профессионально в Ночной хоккейной лиге. Со мной играет пациент. Я узнал, что у него полностью протез ноги бионический через год...когда он приехал ко мне на обследование как к врачу, а так я не знал, что у него протез, — добавил Королев.

Врачи готовят Костомарова к протезированию, сообщает RT со ссылкой на источник. По его словам, все операции завершены, спортсмен пришел в себя, ему убрали трахеостому и отключили аппарат вентиляции легких. СМИ предполагали, что он перенес ампутацию стопы и кистей.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

Telegram-канал «112» сообщал, что врачи также диагностировали у фигуриста серьезные проблемы с печенью из-за сильнодействующих лекарств. Коллега спортсмена Илья Авербух рассказал, что Костомаров уже может самостоятельно общаться с людьми при помощи голоса, на днях записал голосовое сообщение.