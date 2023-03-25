«Удалили пальцы полностью»: врачи боятся новой ампутации у Костомарова Главные новости об изменении состояния Романа Костомарова за последнюю неделю

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Зрители пишут письма поддержки олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову

Последние новости об олимпийском чемпионе в танцах на льду Романе Костомарове одна тревожнее другой. По сообщениям СМИ, спортсмен перенес инсульт, ампутацию стоп, ему удалили пальцы левой руки. Если не наступит улучшения, может встать вопрос об ампутации всей кисти целиком. Почему врачи не могут остановить распространение гангрены, в каком настроении Костомаров сейчас и что ждет его дальше — в материале NEWS.ru.

Какие новости о Костомарове рассказал Авербух

Хореограф Илья Авербух — единственный человек из окружения Костомарова, который продолжает общаться с прессой. Он поддерживает семью фигуриста и призывает его поклонников не терять надежду. В конце февраля, когда состояние Романа оставалось стабильно тяжелым и положительная динамика еще не намечалась, хореограф анонсировал благотворительную акцию в поддержку Костомарова. На представлениях гастрольного тура «Ледникового периода» организаторы установили два специальных ящика.

«Это не сбор средств, просто можно написать на открытке свои пожелания. Обязательно передадим Роме и его семье», — объяснял Авербух.

По словам хореографа, он каждый день созванивается с женой Романа фигуристкой Оксаной Домниной и узнает все новости о состоянии Костомарова из первых уст. При этом он крайне осторожен в высказываниях о друге.

Так, в начале марта врачи сообщили о попытках вывести экс-партнера Татьяны Навки из медикаментозного сна. После появилась информация о том, что 46-летний фигурист начал приходить в сознание и даже двигаться. Но Авербух был сдержан в комментариях.

«Рома борется с серьезным недугом, не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны и отчасти меня никто не располагает точными сведениями. С медиками общается только Домнина, которая сама решает, чем можно поделиться. Ждем и надеемся, что наступит улучшение», — рассказывал он «Р-Спорту».

Реагирует ли сейчас Костомаров на близких

Обнадеживающие новости об улучшении состояния Костомарова стали поступать после 12 марта. СМИ сообщали, что врачи обсуждают вопрос о снятии Романа с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 17 марта фигуристу удалили трахеостому (искусственное «дыхательное горло»).

Источник издания prozvezd.info рассказал, что олимпийский чемпион пришел в сознание и начал реагировать на близких.

«После того как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким. Это закономерно, в реанимации так часто происходит, тем более, учитывая, что он перенес несколько операций. Роман стал кричать на Оксану: „Ты меня не понимаешь, ты меня не слышишь“», — сообщал источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что было дальше

СМИ отмечают, что Роман пока не может двигаться самостоятельно. Как сообщал «Спорт-Экспресс», санитарам приходится каждые два часа менять положение Костомарова, на его кровати — противопролежневый матрас

И хотя поводов для радости у переживающих за состояние Костомарова не очень много, Авербух в интервью ТАСС дал понять, что продолжает верить в благополучный исход.

«Мы все поддерживаем Рому. Действительно, его семья переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед. Мы все сделаем для того, чтобы Рома не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед», — рассказал он.

Почему врачи не видят оснований для позитива

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков в интервью Sport24 заявил, что оснований для позитива в случае с заболеванием Костомарова мало, так как полиорганная недостаточность, которую диагностировали Роману, это очень сложный недуг.

«У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. По сути, это поражение полости всех органов, но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа. Улучшение показателей — результат действия препаратов. Но как поведут себя органы? Не вижу оснований для позитива», — рассказал врач.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Роман Костомаров

Правда ли, что Костомарову ампутировали пальцы левой руки

Несмотря на улучшения в состоянии Романа, 23 марта стало известно, что фигуристу провели новую ампутацию. По информации «Московского Комсомольца», после того как олимпийского чемпиона отключили от ИВЛ, у него начала чернеть кисть левой руки. Врачи решили провести новую операцию.

«Это означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть. Почему это происходит? Не работают в полном объеме легкие, кислород не доставляется в сосуды», — сообщил источник в больнице.



Он добавил, что если процесс развития гангрены у Романа Костомарова пойдет дальше, то пациента будут в срочном порядке готовить к ампутации всей левой кисти. Кроме того, фигурист, по словам источника, находится под большим количеством обезболивающих, а когда приходит в сознание, «ведет себя порой агрессивно». Моральное состояние фигуриста, со слов источника в больнице, «на грани».

24 марта источник РИА Новости сообщил, что Костомарову полностью ампутировали пальцы левой руки.

Как Костомаров чувствует себя сейчас

Источник ТАСС в больнице подтвердил информацию об ампутации пальцев левой руки Романа Костомарова. Но, по его словам, фигурист не находится в депрессивном состоянии.

«Он полностью пришел в себя после единственного микроинсульта. Негативных последствий врачи пока не наблюдают. Несколько дней назад ему была произведена ампутация пальцев левой руки. Сейчас его состояние удовлетворительное. Депрессивного настроения не наблюдается», — отметил источник.

Психиатр Елена Малахова добавила, что успех реабилитации Романа Костомарова зависит от состояния его психики и стрессоустойчивости. Она допустила, что у него может оказаться достаточно внутреннего ресурса, чтобы найти для себя новые опоры, поскольку спортсмены зачастую являются волевыми и выносливыми людьми. В таком случае Костомарову останется только приспособиться к новым условиям жизни, отметила врач.