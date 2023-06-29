Мастер спорта по бодибилдингу Андрей Скоромный рассказал NEWS.ru, что восстановительные тренировки фигуриста Романа Костомарова произвели на него сильное впечатление. По мнению культуриста, олимпийский чемпион по фигурному катанию остается в очень хорошей форме.
Честно говоря, меня это поразило до глубины души, произвело сильное, глубокое впечатление. Я даже не знаю, что тут можно комментировать. Видно, что Рома изначально в очень хорошей физической форме, а операции не так давно прошли, поэтому, естественно, у него остался тренированный организм, — отметил Скоромный.
Бодибилдер предположил, что Костомаров быстро восстановится до каких-то бытовых движений и всегда будет поддерживать форму.
Хочется искренне как-то обнять, пожелать ему удачи, поддержать человека. Это действительно большое испытание. Но самое главное, что он жив, что жизнь продолжается. И пока ты жив, ты должен идти дальше, — сказал мастер спорта.
Ранее Костомаров поделился новыми кадрами с тренировки с протезами. Фигурист рассказал, что каждый день старается «делать что-то новое», при этом признался, что ему уже очень хочется бегать и прыгать. Перед этим Костомаров выложил другое видео, на котором крутил педали на велотренажере.