«До глубины души»: бодибилдер про восстановительные тренировки Костомарова Бодибилдер Скоромный заявил о хорошей физической форме фигуриста Костомарова на тренировках

Фото: Социальные сети Романа Костомарова

Роман Костомаров

Мастер спорта по бодибилдингу Андрей Скоромный рассказал NEWS.ru, что восстановительные тренировки фигуриста Романа Костомарова произвели на него сильное впечатление. По мнению культуриста, олимпийский чемпион по фигурному катанию остается в очень хорошей форме.

Честно говоря, меня это поразило до глубины души, произвело сильное, глубокое впечатление. Я даже не знаю, что тут можно комментировать. Видно, что Рома изначально в очень хорошей физической форме, а операции не так давно прошли, поэтому, естественно, у него остался тренированный организм, — отметил Скоромный.

Бодибилдер предположил, что Костомаров быстро восстановится до каких-то бытовых движений и всегда будет поддерживать форму.

Хочется искренне как-то обнять, пожелать ему удачи, поддержать человека. Это действительно большое испытание. Но самое главное, что он жив, что жизнь продолжается. И пока ты жив, ты должен идти дальше, — сказал мастер спорта.

Ранее Костомаров поделился новыми кадрами с тренировки с протезами. Фигурист рассказал, что каждый день старается «делать что-то новое», при этом признался, что ему уже очень хочется бегать и прыгать. Перед этим Костомаров выложил другое видео, на котором крутил педали на велотренажере.