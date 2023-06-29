Костомаров поделился новыми кадрами с тренировок

Фото: Социальные сети Романа Костомарова

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров поделился в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) новыми кадрами с тренировок. Их он сопроводил подписью о том, что ежедневно стремится делать что-то новое.

Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!!! — написал фигурист.

Ранее спортивный врач Александр Яблуновский заявил, что тренировки на велотренажере, которые Костомаров начал в больнице после ампутации стоп, являются наиболее подходящим для него способом реабилитации. Он высказал мнение, что спортсмен быстро восстановит себя физически, но кататься на коньках ему придется учиться заново.

26 июня Костомаров опубликовал в социальных сетях первое видео с момента госпитализации: он на протезах крутит педали велотренажера. Видео спортсмен сопроводил подписью: «Ох уж не просто это все... Ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше! Впереди самое сложное».

В начале января спортсмен был госпитализирован с диагнозом «пневмония», у него возникли осложнения, начался некроз. В феврале врачи решили ампутировать стопы ног из-за заражения крови, которое могло привести к летальному исходу. В конце того же месяца Костомаров, как сообщали СМИ, перенес инсульт. В марте появилась информация, что Роману гораздо лучше и он начал говорить. 8 мая фигурист уже впервые пообщался с подписчиками после тяжелой болезни.