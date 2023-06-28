«Придется заново учиться»: врач оценил первые тренировки Костомарова Врач Яблуновский спрогнозировал быстрое физическое восстановление Романа Костомарова

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Тренировки на велотренажере, которые фигурист Роман Костомаров начал в больнице после ампутации у него стоп, являются наиболее подходящим для него способом реабилитации, считает известный спортивный врач Александр Яблуновский. В беседе с KP.RU он высказал мнение, что спортсмен быстро восстановит себя физически, но кататься на коньках ему придется учиться заново.

Физически он, скорее всего, быстро восстановит себя. А вот именно стоять на протезах — вот это будет, наверное, самое сложное. <...> Да, придется заново. Это, я думаю, как маленькие дети — на коньки встанут, и пока баланс не поймает, не приходит это чувство уверенности и стабильности. А тут часть мышц отсутствует. <...> Но, я надеюсь, Роман справится, — рассказал врач.

Он назвал тренировки Костомарова весьма полезным способом восстановления двигательных функций и общего состояния спортсмена. По словам специалиста, велотренажер задействует группы мышц всего тела, улучшая кровоток, который помогает процессу восстановления и заживления костей.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях первое видео с момента госпитализации: он на протезах крутит педали велотренажера. Видео спортсмен сопроводил подписью: «Ох уж не просто это все... Ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше! Впереди самое сложное».