Первое видео Костомарова на протезах: чем он удивил друзей и врачей Спортсмен опубликовал видео с тренировки, во время которой можно увидеть его протезы на ногах

Фото: Социальные сети Романа Костомарова

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях первое видео с момента госпитализации: он на протезах крутит педали велотренажера. О возвращении 46-летнего спортсмена к активной жизни, реакции его друзей и коллег — в материале NEWS.ru

«Едем дальше, впереди самое сложное»

Костомаров не появлялся в социальных сетях с прошлого месяца. Свое первое после госпитализации видео, на котором снята его тренировка, он сопроводил следующей подписью: «Ох уж не просто это всё... Ни морально, ни физически, мягко говоря! Но едем дальше! Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой».

В конце видео Костомаров подмигнул зрителям.

Как Сотникова, Кудрявцева, Губерниев прокомментировали новое видео Костомарова

Комментарии к видео Костомарова оставляли фигуристы, олимпийские чемпионы и звезды из мира шоу-бизнеса.

«Рома! Без слов! Герой!» — написала фигуристка Аделина Сотникова.

«Ты крутой! Ты стимул и пример для всех нас!» — добавила теннисистка Елена Веснина.

«Мы тобой гордимся! Да, тяжело, но ты мужик — держись! Сила духа плюс характер! Только так! Вперед! Пример для многих», — подчеркнула телеведущая Лера Кудрявцева.

«Мужик! Человек с мощнейшим духом! Я всегда отдавал должное Роману как большому спортсмену. Я восхищен его мужеством, упорством и жизнелюбием! Для нас он является огромным примером. Поймал его фирменный чемпионский взгляд в этом видео. Я совершенно не удивлюсь, если мы его увидим на льду. Роман — человек с безграничными возможностями», — отреагировал на видео Дмитрий Губерниев.

Будут ли Костомарову менять протезы

По данным Telegram-канала «112», Романа Костомарова не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния. Сейчас фигуристу сделали временные протезы, но скоро ему доставят индивидуальные, которые изготавливали по его параметрам.

Также в Москву ранее прилетали медики из Германии, которые консультировали олимпийского чемпиона после ампутации ступней ног.

«Им занимаются самые известные профессора, лучшие умы медицины из многих наших других больниц и из-за границы», — рассказывал в марте источник.

Фото: Социальные сети Романа Костомарова

Как долго Костомарову привыкать к протезам

Директор Центра медицинской реабилитации, травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой рассказал NEWS.ru, быстро ли Роман привыкнет к протезам.

«Раз он уже тренируется в протезах, значит, однозначно к ним привыкает. Время самого привыкания к протезам зависит от состояния мягких тканей. От месяца до четырех могут стоять временные протезы. Процесс реабилитации запущен, раз он тренируется, есть положительная динамика. Раньше месяца обсуждать привыкание бессмысленно», — рассказал Терновой.

Травматолог подчеркнул, что у Костомарова низкая ампутация, то есть у протеза будет лишь один узел — голеностопный сустав.

Есть ли улучшения в психологическом состоянии Костомарова

О психологическом состоянии Романа Костомарова рассказала NEWS.ru клинический психолог Татьяна Маремпольская. Она уверена, что пока рано говорить о восстановившемся ментальном здоровье спортсмена.

«Судя по всему, с психологической точки зрения, Роман справляется с последствиями заболевания. Но то, что он уже точно справился, на мой взгляд, говорить пока рано. Я думаю, ему все равно нужна психологическая помощь, тем более Роман получил такие изменения в своем теле. Объем психпомощи должен определить сам Роман в зависимости от его состояния. Раз он приступил к тренировкам, это говорит об улучшении его психологического состояния, настроения. Процесс идет в лучшую сторону», — заявила психолог.

Что говорит Навка о реабилитации Костомарова

Татьяна Навка, партнерша Костомарова по танцам на льду, тоже высказалась о новом видео с Романом. Она и ранее поддерживала фигуриста и его близких, постаралась предоставить ему лучших врачей.

«С Романом я периодически разговариваю и знаю, что он давно занимается реабилитацией, подбирает протезы и продолжает восстанавливаться. Поэтому я ни на секунду не сомневалась в том, что он пройдет этот путь достойно. У него еще много прекрасного и интересного впереди. Я очень рада, что он преодолевает этот период с мужеством, он большой молодец. И я как никто другой верю в то, что он выйдет еще на лед», — приводит слова Навки портал Sport24.

Когда Костомаров впервые вышел на связь после операций

Роман Костомаров опубликовал первый за почти шесть месяцев пост 8 мая. В нем он поблагодарил всех, кто поддерживал его. Спортсмен подчеркнул, что впереди его ждет много трудностей, но он с ними справится.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал Костомаров.

Что случилось с Костомаровым: хроника

10 января спортсмен был госпитализирован с диагнозом «пневмония», у него возникли осложнения, начался некроз. В феврале врачи решили ампутировать стопы ног из-за заражения крови, которое могло привести к летальному исходу. В конце того же месяца Костомаров, как сообщали СМИ, перенес инсульт. В марте появилась информация, что Роману гораздо лучше и он начал говорить. 8 мая фигурист уже впервые пообщался с подписчиками после тяжелой болезни.

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