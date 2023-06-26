Психолог оценила состояние тренирующегося с протезами Костомарова Психолог Маремпольская: возвращение к тренировкам говорит об улучшении состояния Костомарова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

То, что олимпийский чемпион Роман Костомаров приступил к тренировкам, освоив протезы ног, говорит об улучшении его психологического состояния, заявила NEWS.ru клинический психолог Татьяна Маремпольская. При этом она уверена, что пока рано говорить о полной психологической реабилитации спортсмена, который в начале года частично лишился конечностей из-за инфекционного заболевания.

Судя по всему, с психологической точки зрения, Роман справляется с последствиями заболевания, но то, что он уже точно справился, на мой взгляд, говорить пока рано. Я думаю, ему все равно нужна психологическая помощь, тем более Роман получил такие изменения в своем теле. Объем психпомощи должен определить сам Роман в зависимости от его состояния. Раз он приступил к тренировкам, это говорит об улучшения его психологического состояния, настроения. Процесс идет в лучшую сторону, — заявила психолог.

26 июня было опубликовано видео, на котором фигурист занимается спортом на велотренажере. При этом у него на ногах протезы. Травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой отмечал, что пациенты, как правило, привыкают к таким протезам за один — четыре месяца.