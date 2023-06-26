Травматолог рассказал, сколько Костомаров будет привыкать к протезам Врач Терновой: привыкание Костомарова к протезам займет от одного до четырех месяцев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров может привыкать к временным протезам от одного месяца до четырех, рассказал NEWS.ru директор Центра медицинской реабилитации, травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой. По его словам, раз спортсмен тренируется с протезами, значит, начинает к ним привыкать.

Раз он уже тренируется в протезах, значит, однозначно к ним привыкает. Время самого привыкания к протезам зависит от состояния мягких тканей. От месяца до четырех могут стоять временные протезы. Процесс реабилитации запущен, раз он тренируется, есть положительная динамика. Раньше месяца обсуждать привыкание бессмысленно, — сказал Терновой.

Травматолог подчеркнул, что у Костомарова низкая ампутация, то есть ампутация ниже колена.

Ранее Костомаров опубликовал первое видео из больницы с протезами ног. На кадрах спортсмен тренируется на велотренажере. По данным Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, но специалисты уже заказали индивидуальные и современные. «112» сообщает, что Костомарова не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния.

Фигурист попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, он находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.